Zanin fala na Constituição para afastar rótulo de advogado de Lula; veja vídeo

São Paulo e Brasília

Com perspectiva de uma aprovação sem percalços, o Senado iniciou na manhã desta quarta-feira (21) a sabatina de Cristiano Zanin, 47, primeiro indicado do presidente Lula (PT) para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).

Em seu discurso inicial aos senadores, antes de se iniciarem a etapa das perguntas, Zanin se defendeu de ser chamado de termos como "advogado pessoal" e "advogado de luxo".

"Sou advogado. Alguns me rotulam como advogado pessoal, porque lutei contra interesses pessoais, sempre respeitando as leis brasileiras e a Constituição", afirmou.

"Também me classificam como advogado de luxo, porque defendi, estritamente com base nas leis brasileiras causas empresariais de agentes institucionais importantes para a economia e que empregam milhares de pessoas. Ainda me chamam de advogado de ofício, como se fosse um demérito."

Cristiano Zanin em sabatina no Senado - Evaristo Sá/AFP

"Repito sempre que procurei desempenhar minha função lutando com maestria acreditando no que é mais caro para qualquer profissional do direito: a Justiça", disse o advogado indicado por Lula.

Zanin é amigo pessoal de Lula e advogou para ele em processos da Operação Lava Jato, mas também tem um histórico de atuação como representante jurídico de grandes empresas e de outros políticos.

A proximidade com o presidente levantou críticas à indicação entre opositores e em círculos do mundo jurídico, mas o advogado tem a aprovação de ministros do STF e de grande parcela de políticos.