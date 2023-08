Esposa de ministro do TCU pede demissão sob suspeita de ser fantasma na Câmara

Brasília

O deputado federal Gabriel Mota (Republicanos-RR) empregou, por cinco meses, a esposa do ministro Jhonatan de Jesus, do TCU (Tribunal de Contas da União), suspeita de ser uma funcionária fantasma.

Thallys Mendes dos Santos de Jesus foi contratada pelo gabinete do parlamentar de abril a agosto, com salário de quase R$ 12 mil. Ela foi demitida na última quarta-feira (23) após o jornal O Estado de S. Paulo revelar o caso, confirmado pela Folha.

Eleito suplente no pleito de 2022 com 6.520 votos, Gabriel Mota assumiu a cadeira na Câmara dos Deputados em março após o então deputado Jhonatan de Jesus, do mesmo Republicanos, ser eleito pelo Congresso Nacional para o cargo no TCU.

O ministro do TCU Jhonatan de Jesus e sua esposa, Thallys de Jesus, durante jantar promovido pelo grupo Esfera Brasil, em Brasília - Jefferson D. Modesto/Divulgação

Segundo o Estado, Thallys não foi encontrada no gabinete do parlamentar nas três oportunidades em que a reportagem foi ao local.

Gabriel Mota afirmou à Folha que suas secretarias parlamentares trabalhavam em um esquema de rodízio. "Elas fazem escala, semana tal vai alguém, outra semana vai outro. Isso porque a minha equipe de Brasília é a mesma de Roraima [...] A escala é prerrogativa do deputado montar ela", afirmou.

"[Ela ia] Geralmente, na quinta-feira e na sexta, às vezes. Segunda e sexta ela me acompanhava em visita aos ministérios. Tudo que eu pedia ela entregava", completou o deputado.

O parlamentar ainda disse que conheceu Thallys antes dela casar com o ministro do TCU, e nega que Jhonatan tenha solicitado uma vaga para ela. "Ela pediu a oportunidade e eu dei para ela trabalhar. Foi ela que conversou comigo. É muita amiga da minha esposa."

Mota, porém, disse que não há como comprovar que ela cumpria escala na Câmara, por não haver ponto eletrônico para secretarias parlamentares, nem soube citar quais projetos de lei ou relatórios produziu como assessora.

Segundo ele, Thallys pediu demissão por "motivos pessoais".

Mota e Jesus são aliados políticos em Roraima. Convocado para assumir o cargo na Câmara, o deputado teve de deixar a Câmara Municipal de Boa Vista, onde atuava como vereador, para trabalhar em Brasília.

A posse de Gabriel Mota foi realizada em 8 de março, um mês antes da contratação da esposa do aliado em seu gabinete.

O gabinete do ministro Jhonatan disse à reportagem que não se manifestará sobre o caso.

Jhonatan e Thallys se casaram em novembro de 2022. Durante o namoro e noivado, ela ocupou cargos nas Assembleias Legislativas do Amazonas e de Roraima.