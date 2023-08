Lula passeia de barco e visita praias do rio Tapajós, em Alter do Chão

Alter do Chão (PA)

O presidente Lula passou a manhã e o início da tarde deste sábado (5) em passeio de barco pelo rio Tapajós na região de Alter do Chão, distrito de Santarém (PA).

Acompanhado da primeira-dama Janja, o petista visitou até o início desta tarde seis praias do rio Tapajós a bordo de um barco de estilo recreio, de médio porte, feito com a base de madeira.

Barco com o presidente Lula e comitiva navega próximo à Ilha do Amor, no rio Tapajós, na altura de Alter do Chão, distrito de Santarém (PA) . - Natashia Santana / Folhapress

A embarcação pertence ao chef de cozinha Saulo Jennings. Ele está conduzindo o menu gastronômico do presidente desde sua chegada ao balneário, acompanhado de Janja, assessores e seguranças, nesta sexta-feira (4), na praia do Carapanari.

A Ilha do Amor fica na frente da vila de Alter do Chão e foi a primeira praia que o barco parou rapidamente. Antes disso, a comitiva presidencial passou pelas praias Jutuba, Ponta de Pedras e praia do Cururu.

O almoço foi servido na embarcação, no meio do rio Tapajós, na frente da praia do Pindobal. A região vive o início do verão amazônico, com poucas pontas de areais visíveis. Por volta das 15h30, o barco atracou na praia do Muretá.

Não houve alteração na programação de descanso do presidente, apesar da soltura nesta sexta-feira (4) do fazendeiro Arilson Strapasson, suspeito de afirmar que daria um tiro no presidente durante visita a Santarém (PA).

Uma escolta de segurança acompanha todo o percurso, com a presença de militares da Marinha e policiais federais. Agentes abordaram um barco em que jornalistas estavam, entre eles da Folha, determinando uma longa distância para acompanhar o trajeto. Eles tiraram fotos da documentação dos profissionais embarcados.

Na segunda-feira (7), Lula participa de evento em Santarém. Em seguida, segue para Belém, capital do estado, onde participará da Cúpula da Amazônia.

Lula chegou nesta sexta-feira (4) em Alter do Chão. Ele está hospedado em um dos dez bangalôs da Casa do Saulo, hotel e restaurante na praia do Carapanari.

A hospedagem foi recém-criada anexa ao restaurante de Saulo Jennings, que cunhou a expressão "cozinha tapajônica", em referência à culinária com peixes típicos da região. Além do restaurante em Alter do Chão, ele mantém filiais em Belém e no Rio de Janeiro.

O custo médio da diária de um bangalô é de R$ 800. A Presidência da República e o hotel não informaram como e se a hospedagem foi cobrada.

Os dez bangalôs estão reservados para a comitiva presidencial. O espaço reduziu as atividades para turistas neste sábado, as encerrando às 16h, quando o local voltará a ficar

Guias de turismo foram informados de que o espaço estará fechado para visitantes até domingo (6), quando está prevista a saída de Lula do local.