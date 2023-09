Lula faz fisioterapia e já caminha após cirurgia, segundo equipe médica

Brasília

Um dia após a cirurgia no quadril, o presidente Lula (PT) caminhou e realizou sessões de fisioterapia, segundo o boletim médico divulgado neste sábado (30). O presidente está internado em um apartamento do hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

Lula passou por uma cirurgia programada para tratar um problema na região do quadril. A equipe médica decidiu aproveitar que o presidente estava anestesiado para realizar uma segunda cirurgia para retirar o excesso de pele das pálpebras —uma blefaropastia.

O presidente Lula durante cerimônia no Ministério do Planejamento, em Brasília - Gabriela Biló - 18.ago.2023/Folhapress

"[Lula] passou a noite estável, caminhou pela manhã e realizou sessões de fisioterapia. Permanece internado em apartamento, e sob cuidado das equipes do prof. dr. Roberto Kalil Filho, da drª Ana Helena Germoglio e prof. dr. Giancarlo Cavalli Polesello", diz o boletim mais recente.



O mandatário vinha se queixando de dores no quadril desde o período eleitoral, no ano passado. Chegou a afirmar que não realizou o procedimento logo depois de assumir para não demonstrar fragilidade e as pessoas acharem que ele estava "velho".



Segundo a equipe médica, Lula terá condições de pisar firmemente com os pés no chão em breve, mas precisará utilizar um andador por conta das questões de equilíbrio. A recuperação no Palácio da Alvorada envolverá sessões de fisioterapia, em meio ao trabalho rotineiro do presidente.

Equipe médica que realizou as cirurgias no presidente Lula durante coletiva de imprensa nesta sexta (29) - Pedro Ladeira-29.nov.2023/Folhapress

Segundo interlocutores no Palácio do Planalto, Lula optou por realizar a cirurgia na capital federal porque pretende se recuperar na residência oficial e voltar a trabalhar assim que for possível.



O presidente deve permanecer no hospital até a próxima terça-feira (3), com a possibilidade de sair um dia antes, em caso de uma pronta recuperação. Depois da cirurgia, a expectativa é a de que ele fique ao menos três semanas trabalhando de casa, o Palácio da Alvorada.