Teste mostra se você é de esquerda, direita ou centro

Um questionário desenvolvido pelo Datafolha em 2013, com temas que usualmente permitem distinguir bem a diferença entre esquerda e direita, foi adaptado e, agora, pode ser feito por qualquer interessado em entender se é mais alinhado a um lado ou a outro.

Antes de 2023, as perguntas foram feitas em levantamentos nacionais realizados pelo instituto em 2014, 2017 e 2022. Agora, elas estão no especial O Futuro da Esquerda, novo capítulo da Séries Folha.

Basta escolher uma entre duas alternativas nas 16 questões do quiz para saber em que perfil do espectro ideológico você se encaixa. O teste também está liberado para não-assinantes, basta fazer um breve cadastro.

A partir das respostas é calculado o posicionamento individual, que pode estar em cinco categorias: esquerda, centro-esquerda, centro, direita e centro-direita.

Na enquete, a Folha disponibiliza o resultado ideológico geral e segmentado nas categorias pensamento econômico e questões comportamentais.

Irapuan Campos

ENTENDA A METODOLOGIA

O questionário do Datafolha traz dez questões de valores sócio-comportamentais e seis sobre pensamento econômico.

Para as respostas mais identificadas com a esquerda, foi atribuída pontuação de 1 ponto. Para as mais identificadas com a direita, 0 pontos.

A configuração dos grupos na escala de pensamento econômico foi determinada pelo seguinte resultado:

Esquerda : 5 e 6 pontos

: 5 e 6 pontos Centro-esquerda : 4 pontos

: 4 pontos Centro : 3 pontos

: 3 pontos Centro-direita : 2 pontos

: 2 pontos Direita: 1 e 0 ponto

A configuração dos grupos na escala comportamental foi determinada pelo seguinte resultado:

Esquerda : 8, 9 e 10 pontos

: 8, 9 e 10 pontos Centro-esquerda : 6 e 7 pontos

: 6 e 7 pontos Centro : 5 pontos

: 5 pontos Centro-direita : 3 e 4 pontos

: 3 e 4 pontos Direita: 0, 1 e 2 pontos

Processados de forma conjunta, os resultados das escalas de comportamento e pensamento econômico possibilitaram a construção da escala geral de posicionamento ideológico.

Devido ao diferente número de questões sobre comportamento (10) e pensamento econômico (6), os resultados dessas duas escalas foram ponderados para terem o mesmo peso (50% para cada uma) na composição da escala de posicionamento ideológico.

A pontuação utilizada, neste caso, é a seguinte:

Esquerda: 9, 10, 11 e 12 pontos

Centro-esquerda: 8 e 7 pontos

Centro: 6 pontos

Centro-direita: 5 e 4 pontos

Direita: 3, 2, 1 e 0 pontos