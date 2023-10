Policiais foram expulsos pelo MST de protesto em rodovia no PR, e não feitos reféns

São Paulo

Manifestantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra) não fizeram policiais reféns à beira da rodovia PR-170 na altura de Guarapuava, no Paraná, diferentemente do que alega publicação em canal do Telegram. Três agentes foram rendidos em 19 de outubro e expulsos do trecho da estrada onde era feito bloqueio pela entidade em protesto pela regularização fundiária de comunidades na região.

Como verificado pelo Comprova, alegação sobre os policiais terem sido feitos reféns foi negada pelo MST e pela própria PMPR (Polícia Militar do Paraná), à qual os agentes rendidos são vinculados.

"Os policiais envolvidos na ocorrência passam bem, nenhum deles foi feito refém e já se encontram na sede do 16º BPM", escreveu a corporação em nota.

Captura de tela do vídeo usado no post enganoso mostra os manifestantes na beira de estrada - Reprodução/Telegram

A PMPR comunicou ainda que os manifestantes utilizaram "força e agressão" para retirar do local a equipe policial, que, ainda segundo a corporação, se deslocou de maneira pacífica para liberar a rodovia.

Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Por que investigamos

O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984. Sugestões e dúvidas relacionadas a conteúdos duvidosos também podem ser enviadas para a Folha pelo WhatsApp 11 99486-0293.

Leia a verificação completa no site do Comprova.