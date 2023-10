Protesto de garimpeiros na Bahia não foi motivado por falta de água, nem tem relação com governo Lula

São Paulo

É falso que moradores da região Nordeste do Brasil tenham fechado uma estrada de terra em protesto contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por conta da falta de água. Um vídeo que viralizou nas redes sociais usa imagens de uma manifestação ocorrida no interior da Bahia em 1º de setembro de 2022. Na ocasião, garimpeiros em Santaluz, cidade do interior da Bahia, fecharam o acesso à sede de uma mineradora em protesto contra o fechamento de garimpos ilegais na região, onde é feita a exploração de ouro.

O homem que narra as imagens iniciais do vídeo e que depois aparece falando para a câmera fala como se fosse um eleitor de Lula arrependido porque o presidente teria "zombado da cara dos patriotas", como verificado pelo Projeto Comprova. Ele também passa a falsa impressão de que estaria participando do protesto, já que usa, por diversas vezes, o termo "nós". Como foi possível verificar, os vídeos de viés político publicados por ele em sua conta no TikTok são de apoio a Jair Bolsonaro (PL) —muitos deles, inclusive, inflando a participação do ex-presidente no Pisf (Projeto de Integração do rio São Francisco), obra constantemente alvo de desinformação.

No vídeo aqui investigado, ele afirma que os nordestinos foram "ingratos" com Bolsonaro e que não souberam dar valor quando tinham água no governo passado, já que agora não têm mais, o que é falso. Embora não cite diretamente o Pisf, também chamado de transposição do São Francisco, o argumento de que Bolsonaro levou água ao Nordeste —e que Lula a cortou— vem aparecendo em dezenas de vídeos nas redes sociais.

O Ministério da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional informou que "não há nenhuma paralisação na oferta de água bruta nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, que são beneficiados pelo Projeto de Integração do Rio São Francisco". Entretanto, 495 cidades de nove estados da região Nordeste tiveram situação de emergência por conta da seca ou estiagem reconhecida pelo governo federal.

O órgão avalia a situação de cada um deles e libera recursos, de acordo com a necessidade, para "reconstrução de estruturas danificadas, socorro e assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e ações de recuperação/reconstrução". Além disso, o órgão e o Exército realizam juntos a Operação Carro-Pipa, que atende atualmente mais de 1,5 milhão de pessoas em 416 municípios do Nordeste.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

