Dino diz ao Senado que não fará debate político em sabatina

Brasília

Indicado ao STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta quarta-feira (13) durante sabatina no Senado que não vai participar de "debate político" e que está confortável em sua "dupla condição".

"Claro que quando o presidente da República me honra com a indicação para aqui estar, não vim aqui para fazer debate político, não me cabe no momento. Vim aqui apenas responder ao atendimento dos dois requisitos constitucionais: notável saber jurídico e reputação ilibada", disse na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

Flávio Dino na chegada à CCJ do Senado para sabatina ao STF - Gabriela Biló/Folhapress

Dino está sendo sabatinado pelos senadores ao mesmo tempo que o procurador Paulo Gonet, indicado por Lula (PT) para a PGR (Procuradoria-Geral da República) —em formato inédito e superficial para os cargos.

Durante a sabatina, Dino reforçou que sabia distinguir o papel de juiz —ocupado por ele durante 12 anos— do de político —como deputado federal, presidente da Embratur, governador do Maranhão e, por fim, ministro.



"Não se pode imaginar o que um juiz foi ou o que um juiz será a partir da leitura da sua atitude como político. Seria como examinar um goleiro à luz da sua atitude como centroavante. É claro que são papéis diferentes", afirmou.

O ministro também mencionou a carta escrita por ele aos senadores em que prometeu atuar de "modo técnico e imparcial", se for aprovado para o STF, zelando pela Constituição e "pelas leis da nossa pátria".



Em meio ao embate entre Congresso e Supremo, Dino ainda recorreu às credenciais de ex-governador para afirmar que sabe da importância da "legalidade dos atos administrativos". Segundo ele, a revisão pelo Judiciário deve ser excepcional.

Durante o périplo pelo Senado em busca de votos, o ministro buscou destacar sua experiência como juiz federal e chegou a dizer que nunca havia se afastado do mundo do direito, mesmo tendo passado 17 anos como político.

Desde que foi indicado, o ex-governador buscou conversar com o maior número de senadores possível —seguindo um conselho dado pelo próprio presidente e pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Após sabatina na comissão, basta maioria absoluta entre os votos dos 81 senadores para que a nomeação seja ratificada pelo plenário.

Se for aprovado pelo Senado para o Supremo, Dino vai ocupar a vaga aberta com a aposentadoria de Rosa Weber. Mesmo com a pressão de setores da esquerda, Lula optou por indicar um homem —deixando Carmén Lúcia como única mulher na corte.