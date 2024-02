Áudio vaza, expõe crítica de deputado a Raquel Lyra e PSDB vê agressão; ouça

Recife

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Álvaro Porto (PSDB), criticou a governadora do estado, Raquel Lyra (PSDB), durante fala vazada na transmissão da sessão de abertura dos trabalhos do Poder Legislativo em 2024.

Raquel esteve presente na cerimônia e fez um discurso, assim como o presidente da Casa, o vice-líder do governo, Joãozinho Tenório (PRD), e a líder da oposição, Dani Portela (PSOL).

O presidente da Assembleia de Pernambuco, Álvaro Porto, com a governadora Raquel Lyra - Lucas Patrício/Divulgação

Após o discurso, Raquel Lyra cumprimentou os integrantes da Mesa Diretora e deixou o plenário. Enquanto a governadora cumprimentava os deputados, o presidente da Assembleia conversou com auxiliares com o microfone aberto.

"O discurso de Dani [Portela] e da governadora deu uma hora [de duração]", diz um interlocutor. Em seguida, Álvaro responde: "E o dela eu não entendi nada, conversou merda demais e não disse nada".

Outro interlocutor diz na sequência: "Podia ter perguntado onde é esse estado" ao qual a governadora se referiu. "Eu também queria saber, está aberto aqui [o microfone]. Posso até perguntar", disse Álvaro, em tom irônico. Durante discurso, Raquel Lyra elencou ações do governo em 2023 e fez promessas para 2024.

Após a repercussão das falas vazadas, o canal oficial da Assembleia Legislativa retirou do ar o vídeo no YouTube. A prática não é comum, já que outras sessões de 2023 seguem na plataforma do Legislativo estadual.

Apesar de serem do mesmo partido, Álvaro Porto e Raquel Lyra têm relação turbulenta desde o ano passado. Ele, inclusive, já foi reeleito antecipadamente para a presidência da Assembleia até 2026, a contragosto do Poder Executivo.

Em nota, a Comissão Executiva Nacional do PSDB manifestou solidariedade a Raquel e repudiou "comentários agressivos contra ela emitidos pelo presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Álvaro Porto".

"Nosso partido luta incessantemente para que as mulheres sejam protagonistas de verdade na política e em todos os espaços de poder. Nós, tucanos, temos muito orgulho de termos eleito uma jovem e competente mulher como governadora de Pernambuco e não podemos tolerar manifestações agressivas contra ela venha de quem vier. Muito menos de um deputado do próprio PSDB", diz a manifestação.

O PSDB nacional ainda diz que o Conselho Nacional de Ética e Disciplina do partido "está pronto para avaliar eventuais medidas disciplinares contra o deputado Álvaro Porto" e a legenda "está à disposição da governadora Raquel Lyra também para apoiá-la em eventuais medidas jurídicas que se fizerem necessárias".

A interlocutores a governadora de Pernambuco disse que vê machismo no episódio e que a fala de Álvaro Porto teria deixado claro que ele age no campo pessoal nos embates com o Executivo. Raquel Lyra também teria dito a pessoas próximas que não tem mágoa pessoal com Álvaro Porto, mas que está insatisfeita com atitudes políticas dele.

Como mostrou a Folha, o entorno da governadora acredita que o deputado tucano quer assumir o Executivo no futuro, derrubando Raquel e a vice-governadora Priscila Krause (Cidadania). Álvaro Porto nega a intenção a seus assessores e colegas de Parlamento.

A reportagem procurou a Assembleia Legislativa para saber a posição do Casa e do presidente da Alepe após o episódio desta quinta (1º). A Folha também procurou a governadora Raquel Lyra, por meio da assessoria do Governo de Pernambuco, para se manifestar oficialmente. O Legislativo e o Executivo não responderam aos contatos.

A ida da governadora à Assembleia nesta quinta (1º) aconteceu em meio à nova tensão gerada após o governo de Pernambuco entrar com ação no STF (Supremo Tribunal Federal) para defender a derrubada de trechos da lei do Orçamento aprovada pelos deputados em 2023.A

ação do governo gerou repercussão negativa na Assembleia. Nem os aliados próximos da governadora, que são minoria na Casa, foram a público defender o governo. Os trechos suscitados foram vetados pela governadora e depois derrubados pelos deputados por 30 votos a 10, em derrota que expôs a fragilidade da base governista na Casa.

A nova crise envolve ainda o Poder Judiciário e outras instituições. Isso porque um dos pontos questionados pelo governo no Supremo é a necessidade de partilha de sobras do Orçamento de 2023 com outros órgãos.

Na divisão do excesso de Orçamento, devem receber verbas extras das sobras a Assembleia (R$ 71 milhões), o Tribunal de Contas (R$ 51 mi), a Defensoria Pública (R$ 18,9 mi), o Ministério Público (R$ 65 mi) e o Tribunal de Justiça (R$ 177 mi). Ao todo, o Tesouro estadual terá que destinar R$ 384 milhões a mais aos Poderes, segundo o governo.

Em reação ao governo, o presidente da Assembleia, Álvaro Porto (PSDB), ligou para os presidentes dos órgãos que poderão ser impactados no Orçamento repudiando a ação do governo no Supremo. Na terça (30), a Casa publicou uma nota em que tece críticas ao Executivo estadual.

A Assembleia afirmou que a governadora deveria "encontrar soluções para os problemas que afligem o povo pernambucano nas áreas de saúde, segurança, educação e tantas outras".

Em manifestação nesta quinta (31) ao STF, a Assembleia classificou a medida do governo como "inadmissível ataque ao Poder Legislativo" e defendeu a rejeição dos pedidos do Executivo.

A relação de Raquel Lyra com a Assembleia está desgastada desde 2023, quando a Casa aprovou dois conselheiros para o TCE a contragosto da governadora, incluindo um sobrinho de Álvaro Porto. Depois, Álvaro foi reeleito para a presidência até 2026 em eleição antecipada.