Moraes manda soltar coronel do Exército alvo de investigação sobre trama golpista

Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), concedeu liberdade provisória ao coronel do Exército Bernardo Romão Corrêa Neto, um dos alvos de operação da Polícia Federal que investiga uma tentativa de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.

Bernardo foi solto sob medidas cautelares, mas o Supremo não divulgou quais são elas. A decisão está sob sigilo.

O coronel Bernardo Romão Corrêa Neto - Divulgação/CPORPA

Quando a operação Tempus Veritatis foi deflagrada, em 8 de fevereiro, Corrêa Neto estava em missão nos Estados Unidos prevista para durar até 2025 e voltou ao Brasil para se entregar às autoridades no dia 11. Ele ficou preso, à época, no Batalhão da Guarda Presidencial.

Corrêa foi alvo de prisão após a Polícia Federal encontrar mensagens trocadas com Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro, sob suspeita de prepararem um golpe de Estado. Ele falava com Cid sobre o planejamento e os desdobramentos da minuta do golpe.

Procurado, seu advogado, Ruyter de Miranda Barcelos, afirma que o alvará de soltura foi expedido nesta quinta-feira (8) à noite e que seu cliente já está em sua residência.

Na operação, agentes prenderam ex-assessores de Bolsonaro e cumpriram mandados de busca e apreensão contra ex-ministros. O próprio ex-presidente foi obrigado a entregar seu passaporte.

Em sua decisão que autorizou a operação, Moraes afirma que Bolsonaro teve acesso e pediu modificações na chamada "minuta do golpe".

Bolsonaro teria recebido do ex-assessor Filipe Martins e do advogado Amauri Feres Saad uma minuta de decreto para executar um golpe de Estado, com a decretação de prisão de várias autoridades, como do próprio Moraes e do ministro Gilmar Mendes, também do STF, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Segundo as informações coletadas pelas investigações, foram realizadas alterações no texto a pedido de Bolsonaro, permanecendo a determinação de prisão de Moraes e a realização de novas eleições.