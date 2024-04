Chefe da PF diz esperar que passado 'recente e sombrio' da corporação jamais retorne

Brasília

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta quarta-feira (3) que o enfrentamento ao crime não se faz com frases de efeito ou espetáculos, mas com sabedoria e responsabilidade. A declaração foi dada em discurso durante a celebração dos 80 anos da instituição.

Andrei disse ainda que o aniversário representa um marco na corporação e citou a elucidação do caso Marielle Franco (PSOL-RJ) e Anderson Gomes como exemplo do trabalho feito sob sua gestão.

"A espetacularização de ações, a personalização de operações, os desvios e iniciativas, com motivações políticas e as imotivadas e constantes mudanças dos gestores e investigadores e a desvalorização dos servidores não se amoldam a uma polícia de Estado. Nosso desafio permanente é para que este passado recente e sombrio jamais retorne", disse.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em coletiva de imprensa sobre as prisões dos suspeitos de serem os mandantes dos assassinatos de Marielle Franco (PSOL-RJ) e Anderson Gomes - Ueslei Marcelino - 3.abr.24/Reuters

O diretor-geral da PF ressaltou a importância de trabalhar com apoio institucional do Ministério da Justiça, chefiado atualmente por Ricardo Lewandowski, e da Presidência da República.

"As dificuldades e adversidades são muitas, mas transponíveis quando temos a segurança de podermos fazer nosso trabalho de forma correta e convicta e podermos passar a mesma segurança para as nossas equipes", afirmou.

Aguardado no evento, o presidente Lula (PT) cancelou sua participação de última hora.

O diretor da PF disse que a comemoração, mais que uma data meramente comemorativa, representa um marco no processo de transformação institucional iniciado em 2023.

O projeto tem, dentre outros alvos, a modernização da governança e o aumento da transparência e do controle social nas atividades, o avanço rumo à equidade, à inclusão e à diversidade de gênero, de raça e de orientação sexual e a ampliação das ações e das estratégias de cooperação internacional com foco em temas prioritários para o governo como a questão ambiental e os crimes praticados pelo uso da internet.

"Nunca a firmeza, a lisura e a transparência das ações da Polícia Federal e das demais instituições democráticas foram tão importantes como nesses tempos em que há método na disseminação em massa de mentiras", acrescentou Rodrigues.

Brasília hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal Carregando...

Na presença da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT), Rodrigues citou ainda a elucidação do caso Marielle. Esta foi, segundo ele, uma das prioridades assumidas para a gestão. Lewandowski também ressaltou as prisões dos suspeitos de serem mandantes do assassinato da vereadora.

"A recente elucidação dos hediondos, odiosos assassinatos de Marielle Franco e de Anderson Gomes trouxeram as respostas longamente esperadas pela sociedade brasileira que há anos demandava justiça com relação a esses casos", disse o ministro da Justiça.

Em 24 de março, o deputado federal Chiquinho Brazão (ex-União Brasil-RJ) e o seu irmão, o ex-conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Rio Domingos Brazão, e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil no Rio, foram presos e a operação foi tratada na corporação como uma grande conquista, já que o caso havia sido finalizado sem chegar a mandantes.

Lewandowski ainda citou as investigações sobre a trama golpista para impedir a posse do presidente Lula (PT) em 2023. Para ele, o trabalho da corporação mostra que a sociedade pode confiar nas instituições e no Estado brasileiro.

"Em um país em que determinados setores ainda persistem em flertar com o espectro do autoritarismo, a exemplo dos altamente reprováveis acontecimentos que culminaram nos atos de 8 de janeiro de 2023, esse compromisso da instituição ficou evidenciado com as sucessivas diligências desencadeadas no âmbito da operação Lesa Pátria, que tem descortinado toda a complexa trama de eventos que pretendia levar o país de volta aos tempos ou as trevas do autoritarismo", afirmou o ministro.