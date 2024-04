Elon Musk sobe o tom e chama Moraes de 'ditador do Brasil'

São Paulo

O empresário Elon Musk, dono da rede social X, voltou a criticar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes em postagens nesta segunda-feira (8) e o chamou de ditador.

Musk tem reclamado das decisões do Supremo que tiraram do ar perfis na rede social X (antigo Twitter) e chegou a afirmar que vai derrubar as restrições impostas pelo Judiciário do país.

O empresário Elon Musk, em visita à Alemanha - Michele Tantussi - 17.mai.21/Reuters

"Como @alexandre se tornou o ditador do Brasil? Ele tem Lula em uma coleira", escreveu o empresário, na rede social, junto com um emoji de risada.

Mais cedo, ele também tinha republicado declaração crítica a Moraes do deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS). "A lei vale para todos, inclusive @alexandre. Ele deveria ser julgado por seus crimes", acrescentou Musk, comentando a fala do parlamentar.

Também disse que Moraes tirou "Lula da prisão" e influenciou na eleição, ecoando discurso de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e que por isso o atual mandatário não se opõe ao magistrado.

Ainda em seu perfil na rede social, Musk disse que, se o governo brasileiro romper contrato com a sua empresa, a Starlink, vai providenciar "internet gratuita para escolas" no país.

Em outra publicação, o empresário também ironizou o ministro: "[Cena: @Alexandre e @ElonMusk em psicanálise] Eu digo: 'Diga, Alexandre, a desinformação está na sala conosco agora?"

No domingo (7), Moraes determinou a inclusão de Musk como investigado no inquérito que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas e seu financiamento.

Naquele dia, o empresário havia dito que o magistrado deveria renunciar ou sofrer impeachment. Um dia antes, um perfil oficial da plataforma havia declarado que bloqueou "determinadas contas populares no Brasil", e Musk retuitou mensagem em que disse que "estamos levantando todas as restrições" e que "princípios importam mais que o lucro".

Na decisão de domingo, Moraes escreveu em letras maiúsculas: "As redes sociais não são terra sem lei! As redes sociais não são terra de ninguém!"

A ofensiva do dono da rede social levou integrantes do governo Lula e magistrados a virem a público criticar a atuação das plataformas. O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, disse que "decisões judiciais podem ser objetos de recursos, mas jamais de descumprimento deliberado".

"O inconformismo contra a prevalência da democracia continua a se manifestar na instrumentalização criminosa das redes sociais", afirmou.