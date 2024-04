O bilionário Elon Musk foi homenageado há dois anos pelo então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, durante sua visita ao Brasil.

O então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, entrega medalha ao empresário Elon Musk - Antônio Nóbrega/Divulgação Ministério da Defesa

Ele recebeu a Ordem do Mérito da Defesa, no grau de comendador, segundo portaria publicada no Diário Oficial em 19 de maio de 2022.

Na época, Musk havia vindo ao país para discutir o sistema Starlink, criado por sua empresa, que garante acesso à internet em locais remotos via satélite.

O governo de então, do presidente Jair Bolsonaro (PL), interessou-se pela tecnologia para conectar sobretudo regiões isoladas da Amazônia.

Em fevereiro, Oliveira passou a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal por suposta participação na trama golpista arquitetada por Bolsonaro e aliados após a eleição de 2022.

Já Musk envolveu-se em uma polêmica no último final de semana ao questionar o ministro do STF Alexandre de Moraes por supostamente praticar censura, além de ameaçar levantar as restrições a perfis do X.