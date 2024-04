Saiba quem são os pré-candidatos à Prefeitura do Recife em 2024

Recife

As eleições para a prefeitura do Recife têm o prefeito João Campos (PSB) na busca pela reeleição, enquanto a oposição tenta impedir que o atual chefe do Executivo consiga um novo mandato.

Os principais adversários de João Campos são o ex-ministro do Turismo Gilson Machado Neto (PL), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e o ex-deputado federal Daniel Coelho (PSD), apoiado pela governadora Raquel Lyra (PSDB).

Enquanto Gilson só tem apoio do PL, Daniel conta com um arco de alianças mais amplo, que inclui PSDB e Cidadania, Podemos e PP, além do PSD.

Montagem com imagens de João Campos (prefeito do Recife), Gilson Machado Neto (ex-ministro do Turismo) e de Daniel Coelho (ex-deputado federal) - - Edilson Rodrigues/Agência Senado, Valter Campanato/Agência Brasil e Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Tido como o favorito nas pesquisas, João Campos tem apoio, além do próprio PSB, de MDB, Republicanos, Avante, Solidariedade e da federação PT/PC do B/PV. Ele também articula uma aliança com a União Brasil. O prefeito da capital pernambucana conta com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

PSOL e Rede, que formam uma federação partidária, estão em impasse sobre qual nome representará as duas legendas na votação de outubro.

A deputada estadual Dani Portela é pré-candidata pelo PSOL, enquanto o deputado federal Túlio Gadêlha quer disputar pela Rede. Dani tem a maioria no diretório pernambucano da federação, mas Túlio aposta na boa relação com a direção nacional para ser candidato.

Pré-candidatos a prefeito do Recife nas eleições de 2024

Daniel Coelho (PSD)

Dani Portela (PSOL)

Gilson Machado Neto (PL)

João Campos (PSB)

Tecio Teles (Novo)

Túlio Gadêlha (Rede Sustentabilidade)

