Saiba quem são os pré-candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

A disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro tem até o momento oito postulantes para tentar evitar a reeleição de Eduardo Paes (PSD) para seu quarto mandato no município.

O prefeito já firmou aliança com PT, do presidente Lula, PDT, PSB, e outras siglas menores para tentar se tornar o mandatário com mais tempo no comando na cidade —superando César Maia (PSD), que exerceu três mandatos.

Da esquerda para direita: o deputado Tarcísio Motta (PSOL), o prefeito Eduardo Paes (PSD), e o deputado Alexandre Ramagem (PL), principais pré-candidatos no Rio de Janeiro. - Ricardo Borges e Eduardo Anizelli/ Folhapress, Adriano Machado/Reuters

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lançou a pré-candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem (PL), ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) durante sua gestão. O nome foi mantido mesmo com as investigações da Polícia Federal sobre os supostos monitoramentos ilegais feitos no órgão federal.

À esquerda de Paes, o principal nome é do deputado federal Tarcísio Motta (PSOL). Ele ainda não conseguiu aliança, mas afirma que tentará disputar com Paes a vinculação com o presidente Lula.

O deputado estadual Rodrigo Amorim (União) tenta viabilizar a pré-candidatura com apoio do presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar (União Brasil). O deputado federal Marcelo Queiroz (PP) foi autorizado por seu partido para tentar consolidar o nome na disputa. O MDB mantém a indicação do deputado federal Otoni de Paula, mas tem diálogo aberto com Paes e Ramagem.

Entre os postulantes ao cargo também estão o vereador Pedro Duarte (Novo), Cyro Garcia (PSTU) e Dani Balbi (PC do B).

Pré-candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro

Eduardo Paes (PSD)

Alexandre Ramagem (PL)

Tarcísio Motta (PSOL)

Rodrigo Amorim (União)

Marcelo Queiroz (PP)

Otoni de Paula (MDB)

Pedro Duarte (Novo)

Cyro Garcia (PSTU)

Dani Balbi (PC do B)

Calendário eleitoral

06.04: data-limite para o registro partidário

25.07 a 05.08: convenções

15.08: prazo para o registro de candidaturas

30.08 a 03.10: propaganda eleitoral no rádio e na TV

06.10: primeiro turno

27.10: segundo turno