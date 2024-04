Silveira minimiza ligação para Boulos para tratar de Enel e diz que não entrará na eleição de SP

Brasília

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, minimizou nesta quarta-feira (3) a ligação que fez para o deputado federal e pré-candidato à prefeitura da capital paulista, Guilherme Boulos (PSOL), para tratar da crise de energia elétrica em São Paulo, ignorando o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Silveira não explicou os termos da conversa com Boulos, apenas acrescentando que também conversou com outras autoridades sobre o assunto. E disse que as críticas recebidas, como a de Nunes, são naturais, em "especial em momentos políticos". Mas que ele próprio quer evitar polêmicas e não vai entrar na disputa eleitoral paulistana.

O ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira - Pedro Ladeira - 2 abr.24/Folhapress

Como mostrou o Painel, Silveira telefonou para o deputado na segunda-feira (1º) para tratar da atuação da distribuidora de eletricidade Enel e da série de apagões recentes na capital paulista.

Na ligação, o ministro teria detalhado a determinação para que a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) abra processo que pode levar à cassação da concessão da Enel e se colocou à disposição de Boulos no enfrentamento da questão. Silveira e o parlamentar devem se reunir em Brasília na próxima semana para tratar novamente do assunto.

O ministro afirmou que as críticas recebidas são naturais. Sem explicar exatamente por que ligou para Boulos, afirmou que vem discutindo o assunto também com o governador Tarcísio Freitas (Republicanos) e outros parlamentares, lembrando apenas o nome de Arlindo Chinaglia (PT-SP).

"Passei a ter um contato quase que de meia em meia hora com o governador de São Paulo, o governador Tarcísio. E aí começamos a acompanhar de perto tanto com ele como com outros deputados, o deputado Arlindo Chinaglia, diversos outros parlamentares, contatos diários sobre a questão energética de São Paulo", afirmou o ministro, ao ser questionado pela Folha, após evento no Palácio do Planalto.

Ricardo Nunes havia afirmado que o ministro demorou para dar atenção aos problemas de energia e que apenas decidiu adotar medidas por interesse político-eleitoral. "A cidade de São Paulo, por meses, vem sofrendo com o descaso dessa empresa, e em nenhum momento o ministro de Minas e Energia se dignou em ter alguma atitude", afirmou o prefeito, também ao Painel.

Segundo ele, o ministro tomou providência para "fazer política, usando o sofrimento da população".

Silveira evitou entrar em polêmica direta com Nunes. Mas sugeriu que as críticas feitas pelo prefeito de São Paulo tem cunho eleitoral. E acrescentou que ele não pretende entrar na sua disputa.

"Nada mais fiz do que cumprir a minha obrigação. As críticas são sempre naturais, inclusive em especial em momentos políticos. O prefeito de São Paulo está vivendo um momento político, uma disputa política", afirmou o ministro de Minas e Energia.

Nunes é pré-candidato à reeleição. Seu principal adversário deverá ser Boulos, apoiado pelo Palácio do Planalto. Outra pré-candidata é a deputada federal Tabata Amaral (PSB), que é correligionária do vice-presidente Geraldo Alckmin.

"O deputado Boulos, eu tenho que fazer justiça com ele também, tanto quanto o governador Tarcísio, todos os dois conversaram comigo sobre esse assunto. O tratamento do nosso governo, determinado pelo presidente Lula, todos conhecem bem: é tratar os governadores e os prefeitos de forma suprapartidária. Então, não vou entrar numa disputa eleitoral de São Paulo", completou o ministro.

Nesta segunda-feira (1º), o Ministério de Minas e Energia determinou à agência reguladora Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) a abertura de processo que pode levar à cassação da concessão da Enel em São Paulo.

Silveira enviou o ofício ao diretor-geral da agência, Sandoval Feitosa, com a solicitação. O documento cita a série de apagões recentes na cidade de São Paulo e fala em "histórico de falhas e transgressões" da empresa privada perante suas obrigações. O objetivo da pasta é saber se a Enel descumpriu com o contrato e se tem condições técnicas de seguir operando.