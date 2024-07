Comprova lança etapa contra desinformação nas eleições municipais com 42 veículos

São Paulo

O Projeto Comprova, iniciativa colaborativa e sem fins lucrativos liderada pela Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) da qual a Folha faz parte, iniciou nesta quarta-feira (10) o monitoramento e a verificação de conteúdos de desinformação relacionados às eleições municipais deste ano. A desinformação ligada a temas como políticas públicas, saúde e mudanças climáticas continuará no escopo da equipe, formada por jornalistas de 42 veículos do país todo.

Na campanha eleitoral, o canal de atendimento do Comprova no WhatsApp oferecerá também recursos para jornalistas que não fazem parte do projeto. Indicações para uso de ferramentas que ajudem na investigação de diversos tipos de conteúdos suspeitos sobre as eleições poderão ser obtidas pela plataforma. E, a partir de agosto, o projeto oferecerá consultoria gratuita para Redações que busquem orientações para investigar conteúdos suspeitos relacionados às eleições em suas cidades.

Ilustração do Comprova, que entra em nova etapa com as eleições municipais brasileiras - David Michelsohn/Projeto Comprova/Divulgação

O Comprova criou também um grupo de trabalho que está acompanhando o uso de inteligência artificial por agentes de desinformação e irá incorporar funcionalidades em seus canais de atendimento para agilizar a atenção aos usuários.

Para a presidente da Abraji, Katia Brembatti, o momento para esse tipo de iniciativa é agora, em que se desenha o cenário eleitoral e profissionais de imprensa precisam estar preparados para os desafios que se aproximam. É o jornalismo local que necessita de treinamento adequado para revelar os casos de desinformação e, com isso, ajudar a população a fazer escolhas informadas.

Esta nova etapa do Comprova conta com o patrocínio da Google News Initiative, que financia a iniciativa desde o início, em 2018, Meta e WhatsApp.

Na Folha, as verificações –tanto as feitas via Comprova quanto as realizadas pela Redação– são publicadas na seção Folha Informações.