Uniforme olímpico da China não foi inspirado na bandeira da Palestina

São Paulo

Enquanto o uniforme olímpico brasileiro sofre com críticas na internet e é alvo de desinformação, um perfil no X publicou uma foto de um ensaio de moda para espalhar a mentira de que o uniforme do país asiático nas Olimpíadas 2024 seria uma homenagem à Palestina.

A partir de uma busca pela imagem na internet, a reportagem encontrou a foto original: é um clique da edição de setembro de 2023 da Vogue chinesa. Ele mostra a modelo He Cong vestida de verde e preto, com um arco e flecha nas mãos. O fundo é branco e, do arco, sai um tecido esvoaçante vermelho. "A China escolheu um design inspirado na bandeira Palestina para os Jogos Olímpicos de Paris 2024", escreveu a usuária. O post, em português, foi visto mais de 800 mil vezes até 26 de julho.

Foto publicada pela Vogue chinesa em 2023 e publicada em post de desinformação - @viviennesun_/Reprodução/Instagram

A foto, tirada pelo fotógrafo Leslie Zhang JiaCheng e planejada pela editora e estilista Vivienne Sun, faz parte de um ensaio de ao menos 20 fotografias. De acordo com post da Vogue China no Instagram, a sessão celebrou a aproximação entre o universo da moda e o do esporte. As fotografias aproveitaram o clima da sequência de três grandes eventos: as Olimpíadas de Inverno de Pequim, em 2022, os Jogos Asiáticos de Hangzhou, que estavam para acontecer, e as Olimpíadas de Paris, agora em 2024.

Diferentemente do que o post verificado aqui afirma, não havia referência à Palestina. A combinação das cores usadas na foto, inclusive, aparece em outras bandeiras, como as da Jordânia, do Kuwait e dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, em outras fotos, o ensaio trazia fotos com diversas outras cores.

Delegação chinesa com uniforme das Olimpíadas de Paris em evento em Pequim, na China - Ding Xu - 13.jul.2024/Xinhua

O uniforme da China nessas Olimpíadas é majoritariamente vermelho e branco, tanto nas cerimônias quanto nos pódios.

A Folha tentou contato com a autora do post, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

VERDADEIRO OU FALSO

