Pré-candidatos à Prefeitura do Recife participam de sabatinas Folha/UOL

Recife

A Folha e o UOL promovem nesta semana sabatinas com os três principais pré-candidatos à Prefeitura do Recife.

Nesta terça (2), às 14h, o entrevistado será Gilson Machado Neto (PL), ex-ministro do Turismo. Na quinta (4), no mesmo horário, será a vez do prefeito João Campos (PSB). O ex-deputado federal Daniel Coelho (PSD) fecha o ciclo de sabatinas na sexta, também às 14h.

Colagem com imagens de Gilson Machado, João Campos e Daniel Coelho, pré-candidatos à prefeitura do Recife

As entrevistas serão conduzidas por Diego Sarza, com participação dos jornalistas Carlos Madeiro, do UOL, e José Matheus Santos, correspondente da Folha no Recife.

Com apoio do PT e do presidente Lula, João Campos busca a reeleição no Recife. Assim, o PSB iria para o quarto mandato seguido no comando da cidade, um recorde desde a redemocratização.

O PT pleiteia indicar um nome para a vice de João Campos, porém o pré-candidato à reeleição resiste porque quer um nome da sua confiança pessoal para a vaga, já que há a possibilidade de sair do cargo, se reeleito, para disputar o Governo de Pernambuco em 2026.

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado Neto (PL) tem o apoio de Jair Bolsonaro. Gilson fez parte da Esplanada dos Ministérios no governo do ex-presidente. Em 2022, disputou o Senado em Pernambuco, mas foi derrotado por Teresa Leitão (PT).

Também na oposição, o ex-deputado federal Daniel Coelho vai disputar a eleição pelo PSD, partido ao qual se filiou neste ano. Ele é apoiado pela governadora Raquel Lyra (PSDB), de quem foi secretário de Turismo e Lazer no governo estadual de janeiro de 2022 até o início de junho de 2024.

Também são pré-candidatos à prefeitura do Recife Dani Portela (PSOL), Túlio Gadêlha (Rede), Tecio Teles (Novo) e Simone Fontana (PSTU). Dani e Túlio travam uma batalha interna na federação partidária composta pela Rede e pelo PSOL, enquanto as demais pré-candidaturas estão consolidadas.

O ciclo de sabatinas promovido por Folha e UOL foi iniciado em junho e contemplou pré-candidatos de Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. Também haverá sabatinas em outras 15 cidades.

A oficialização das candidaturas deve acontecer até o dia 5 de agosto, data-limite definida pela Justiça Eleitoral para as convenções partidárias.

Além das sabatinas, Folha e UOL irão promover também debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.