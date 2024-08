Lira e Pacheco se unem a partidos em recurso ao STF contra decisão de Dino sobre emendas

Brasília

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), apresentarão na tarde desta quinta (14) um recurso com pedido de suspensão de uma liminar de Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal).

A medida tentará derrubar a determinação do ministro da corte que suspendeu todas as emendas impositivas apresentadas por deputados e senadores. A decisão de Dino congelou a liberação de recursos até que o Congresso edite novas regras que garantam transparência e rastreabilidade das emendas.

O pedido do Congresso será apresentado ao presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, e terá assinaturas de presidentes de partidos políticos, segundo dois dirigentes partidários afirmaram à Folha. Eles devem protocolar agravos nas ADIs (Ação Direta de Inconstitucionalidade) de Dino sobre as emendas.

Os presidentes da Câmara e do Senado cumprimentam o presidente do STF, Luís Roberto Barroso - Pedro Ladeira - 28.set.23/Folhapress

A decisão de Dino foi divulgada na quarta-feira (14) e surpreendeu parlamentares. Ela abriu novo foco de divergência entre o Legislativo e o Executivo.

Pouco depois de a liminar ser divulgada, a CMO (Comissão Mista de Orçamento) rejeitou MP (medida provisória) enviada pelo governo Lula (PT) que abre um crédito extraordinário de R$ 1,35 bilhão ao Judiciário. A decisão precisa ser validada ou não no plenário da Câmara.

Aliados de Lira disseram que os presidentes da Câmara e do STF falaram por telefone após a liminar de Dino e a decisão da Comissão Mista de Orçamento. Ao ministro do Supremo, o deputado se queixou da decisão de Dino.



Pacheco foi procurado por membros do Judiciário, que se queixaram da votação na CMO. De acordo com um interlocutor do presidente do Senado, a presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Maria Thereza de Assis Moura, ligou para o presidente do STF para questionar a situação.

Havia uma expectativa de que a MP fosse levada ao plenário da Câmara nesta quinta-feira, o que acabou não ocorrendo. A sessão deliberativa analisou apenas requerimentos de urgência de projetos de lei.



Apesar de contestar a liminar, Pacheco tentou apaziguar a situação nesta quinta dizendo a pessoas próximas que via o recurso como formalidade jurídica, e que o Congresso insistiria em um entendimento conjunto.



A tendência, segundo integrantes do Senado, é ampliar o volume de emendas individuais e de bancada, em substituição às "emendas Pix" e de comissão.



Interlocutores de Pacheco acrescentam que há também a intenção, por parte dele, de aumentar o percentual destinado para saúde e educação.



Na terça (13), o senador defendeu publicamente as emendas individuais e de bancada e disse que a solução pode ser construída no âmbito do próprio orçamento, por meio da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) ou da LOA (Lei Orçamentária Anual).



Um líder do Senado afirmou, sob reserva, que parlamentares já demonstravam insatisfação com a "emenda Pix" porque, como o dinheiro é enviado para os municípios sem destinação específica, os prefeitos decidem como gastar a verba e podem capitalizar sozinhos junto ao eleitorado.



Ele diz que, politicamente, a decisão do Supremo pode ter sido "um tiro no pé". Com mais emendas individuais (como está em estudo), afirma, deputados e senadores devem ficar ainda mais à vontade para contrariar o governo em votações.