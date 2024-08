Nunes diz confiar na palavra de Bolsonaro: 'Jamais vai apoiar quem tem ligação com PCC'

São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) declarou que Jair Bolsonaro (PL) é um homem de palavra e que acredita no apoio irrestrito do ex-presidente à sua campanha. De acordo com Nunes, Bolsonaro "jamais vai apoiar quem tem ligação com o PCC", em referência ao candidato Pablo Marçal (PRTB).

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumprimenta o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB) - Rafaela Araújo - 14.jun.2024/Folhapress

A declaração foi feita a jornalistas em uma agenda de campanha em Guaianases, extremo leste da capital paulista, na manhã desta quinta-feira (29). Nunes foi questionado se não tem recebido "sinais trocados" em relação ao apoio do ex-presidente.

Durante a campanha, Bolsonaro chegou a elogiar Marçal, enquanto declarou que Ricardo Nunes não é o "candidato dos sonhos".

"Jamais o presidente Bolsonaro vai apoiar quem tem ligação com o PCC ou quem cometeu crimes dessa gravidade, primeiro ponto. O segundo ponto, ele é um homem de palavra. Já declarou que apoia a nossa candidatura, na convenção fez uma fala muito contundente sobre a nossa gestão", afirmou o prefeito.

Nunes falava sobre sua presença em uma manifestação, marcada para o dia 7 de setembro, contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Na semana passada, o pastor Silas Malafaia, organizador do ato, afirmou que aquele "não é lugar" para o autodenominado ex-coach, mas voltou atrás ao dizer que Marçal pode comparecer ao evento, caso queira.

"Ele está correto. É uma manifestação aberta para todos. Isso é uma demonstração do espírito da democracia, daí a gente poder ter por parte do presidente Bolsonaro essa abertura. Eu achei fantástica aquela fala dele. O que eu tenho certeza absoluta é que o presidente [Bolsonaro] jamais vai apoiar alguém que foi condenado e preso, principalmente por fraudar e tomar dinheiro de aposentados em golpes de banco", disse Nunes.