Tarcísio minimiza elogios de Bolsonaro a Marçal e afaga Nunes

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) minimizou nesta sexta-feira (16) os elogios que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez a Pablo Marçal (PRTB), pré-candidato a prefeito de São Paulo, e reforçou o apoio dos dois a Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição na capital paulista.

Em entrevista na quinta (15) à Rádio 96 FM, de Natal, Bolsonaro disse que Nunes não é "seu candidato dos sonhos" e elogiou o que chamou de "figura nova do Pablo Marçal". "Fala muito bem, uma pessoa inteligente, tem suas virtudes. Não tem experiência, mas faz parte."

Em visita a Barretos (a 423 km de SP), onde acontece a Festa do Peão, Tarcísio afirmou que "não tem nada disso", após ser questionado sobre os acenos do ex-presidente a Marçal no dia anterior.

Ele buscou afagar Nunes dizendo que o prefeito é o "candidato ideal" e tem humildade e grande coração. Também disse que a parceria com o chefe do Executivo municipal tem dado certo, que torce por sua continuação e que trabalhará pelo emedebista.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) em convenção na capital paulista - Rafaela Araújo - 3.ago.24/Folhapress

"O Bolsonaro está com o Nunes. O Nunes é o candidato ideal", disse o governador.

Ele afirmou que está realizando uma série de ações junto do prefeito, em temas como a prevenção contra enchentes, habitação, recuperação do centro e saúde.

"O Nunes tem sido, primeiro, de grande coração, muito humilde, tem uma humildade muito grande, é difícil encontrar uma pessoa que chegou onde ele chegou, com a humildade que ele tem, tem sido um companheiro de primeira hora do governo do estado e é uma parceria que tem dado certo e que eu torço para que continue. Então, eu vou trabalhar muito pelo Nunes."

O efeito Marçal atinge Nunes em um momento de crise do prefeito com o bolsonarismo após incomodar campanhas rivais após sua participação em dois debates.

Na manhã desta sexta, no primeiro dia oficial de campanha, Nunes reagiu à fala de Bolsonaro no dia anterior e afirmou que "não tem outro M para a cidade que não o M da verdade". Disse que melhor que rede social é ação social.

Sobre Bolsonaro ter dito que Nunes não é seu candidato dos sonhos, o prefeito afirmou que "não estamos vivendo de sonho, mas de realidade" e que "vender sonho é para outro candidato".

Mais tarde, em uma caminhada com apoiadores no centro nesta sexta, Nunes afirmou "achar estranho" que Bolsonaro elogie "alguém que falou mal dele e do filho dele".

"Mas está tudo tranquilo. [...] Eu falei com a Michelle [Bolsonaro]. A gente está unido. Às vezes dá um ruidinho aqui, outro ali, por [questão de] interpretação. O que ele nos disse é que foi mal-interpretado e que ele é 100% com a gente. Isso é palavra do presidente Bolsonaro", completou.

Como noticiou a coluna Painel, Bolsonaro disse a aliados nesta sexta que manterá seu apoio a Nunes.

Mas o ex-mandatário e seu entorno demonstraram insatisfação com Nunes nesta semana por causa de um vídeo do prefeito em apoio a Joice Hasselmann (Podemos) como candidata a vereadora —eleita em 2018 na onda bolsonarista, ela rompeu com o grupo e é considerada traidora.

Para além desse caso pontual, persiste a cobrança para que Nunes se bolsonarize, enquanto o MDB insiste em basear sua campanha nas entregas da gestão.