Datafolha: Boulos aparece à frente entre os mais jovens, e Nunes, entre os mais velhos

São Paulo

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) aparece numericamente à frente nas três faixas de idade mais jovens do eleitorado paulistano, segundo a pesquisa Datafolha, enquanto o prefeito Ricardo Nunes (MDB) está à frente entre as duas faixas mais velhas. Apesar disso, a liderança dos cinco segmentos está tecnicamente empatada em razão das margens de erro maiores.

No eleitorado mais jovem, entre 16 e 24 anos, há empate quíntuplo. Boulos tem 24% das intenções de voto, e Pablo Marçal (PRTB), 22%. Tabata Amaral (PSB) oscilou sete pontos positivamente e chegou a 14%, à frente de Nunes, que tem 12% no segmento. Completa o empate José Luiz Datena (PSDB), com 7%. A margem de erro nessa faixa é de nove pontos percentuais para mais ou para menos.

Boulos (PSOL) aparece numericamente à frente entre eleitores abaixo de 44 anos e Nunes (MDB), entre acima de 45 anos. - Marlene Bergamo/Folhapress; Leon/Secom

Marçal, Boulos e Tabata apostam nas redes sociais como estratégia principal para convencer o eleitor que vai à urna pela primeira ou segunda vez. Apesar de ter a maior oscilação positiva entre os eleitores abaixo de 24 anos, Tabata oscila negativamente em todas as outras faixas, com exceção da com mais de 60 anos.

Em 2020, Boulos chegou a 70% da preferência do eleitorado com menos de 24 anos antes do segundo turno, segundo o Datafolha. Na disputa atual, a estagnação dele nas intenções de voto preocupa a campanha, que esperava crescimento após a entrada do presidente Lula (PT) de forma mais incisiva no pleito.

Entre eleitores de 25 a 34 anos, Boulos tem 28%, Marçal, 25%, e Nunes, 23%. Na pesquisa anterior, eles marcaram 19%, 27% e 12%, respectivamente. Nessa faixa, a margem de erro é de sete pontos.

Entre os que têm de 35 a 44 anos, Boulos também marca 28%, seis pontos a mais que no levantamento anterior. Marçal tem 24%, assim como Nunes. A margem de erro do segmento é de seis pontos.

O prefeito passa a aparecer numericamente à frente entre eleitores a partir dos 45 anos. Na faixa dos 25 a 59 anos, Nunes tem 31% das intenções de voto, seguido de Boulos, com 23%, e Marçal, com 17%. Os eleitores acima de 60 anos também manifestaram preferência por Nunes. Ele marca 33% nesse estrato. Já Boulos tem 24%, e Marçal, 10%. A margem de erro nos dois segmentos é de seis pontos

A pesquisa Datafolha foi contratada pela Folha. O levantamento ouviu 1.204 eleitores na capital entre os dias 10 e 12 de setembro e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-07978/2024.