Marçal publica direitos de resposta de Boulos nas redes após ordem da Justiça Eleitoral

São Paulo

O empresário e candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) publicou em suas redes sociais, na noite de sexta-feira (6), dois vídeos de direito de resposta do também candidato Guilherme Boulos (PSOL).

Os conteúdos rebatem as declarações do empresário sobre Boulos a respeito de uso de drogas. Um dos vídeos já havia sido publicado na terça-feira (3), mas durante a madrugada e sob uma tela preta na capa da gravação, o que não foi aceito pela campanha do psolista.

Vídeo com direito de resposta de Boulos - @pablomarcalporsp no Instagram

Após ação, a Justiça Eleitoral determinou que Marçal divulgasse o vídeo de direito de resposta em até 24 horas, com multa diária de R$ 100 mil por descumprimento.

Já no novo direito à resposta, Boulos aparece em vídeo com o título "Ocupando as redes do Marçal: take 3", diz que "já dá para pedir música no Fantástico" e desmente que responde a processo relativo a posse de drogas.

"De novo, a mentira da cocaína. Ele está viciado nisso. Mas agora a farsa foi revelada. Qual foi o jogo da mentira do Marçal? Meu nome é Guilherme Castro Boulos. Ele está tentando enganar as pessoas com a história de um cara que se chama Guilherme Bardauil Boulos e que respondeu a um processo por posse de droga em 2001. Ou seja, é assim que se cria uma fake news", diz o candidato em publicação na conta reserva do Instagram de Marçal.

A referência é a uma reportagem da Folha em agosto que mostrou que o influenciador tem usado um processo judicial sobre posse de drogas no qual figura como réu um homônimo.

Neste sábado (7), porém, Marçal publicou outro vídeo em que associa Boulos a drogas, por não fazer um exame toxicológico. Os cortes têm sido publicados em perfis reserva do candidato, uma vez que a Justiça Eleitoral determinou a suspensão de seus perfis oficiais até o final das eleições.