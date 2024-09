PT e PSDB dividem maiores feitos da história das eleições em São Paulo

Brasília e São Paulo

Polarização eleitoral que dominou o país de 1994 até 2014, a rivalidade entre o PT de Lula e o PSDB de Fernando Henrique Cardoso também se reflete nos números dos 40 anos de eleições para a Prefeitura de São Paulo.

Os dois partidos são os mais vitoriosos —com três eleições cada um de um total de dez—, os que mais disputaram o comando da cidade, além de serem campeão e vice no número de vereadores eleitos nessas quatro décadas.

Apesar do desempenho, PT e PSDB entraram na campanha deste ano como coadjuvantes, resultado da quebra da polarização promovida pela onda de direita que varreu o país há alguns anos e que elegeu Jair Bolsonaro (PL) presidente em 2018.

Lula e Fernando Henrique Cardoso posam para foto durante a campanha eleitoral de 2022 - Ricardo Stuckert - 7.out.2022/@lulaoficial no Instagram

Nesses 40 anos de história, os dois partidos só tiveram rivais à altura nas figuras de dois políticos tradicionais de São Paulo, Jânio Quadros (PTB) e Paulo Maluf (PP), além de Guilherme Boulos (PSOL) na campanha de 2020.

O PT foi fundado em 1980 e está governando o país pela quarta vez, três com Lula e uma com Dilma Roussef. O PSDB surgiu de uma dissidência do PMDB em 1988 e esteve no comando da Presidência da República de 1995 a 2002, com FHC.

Ambos surgiram fundamentalmente em São Paulo, da ala política de oposição ao regime militar.

No caso de São Paulo, além de 6 das 10 vitórias de PT e PSDB, os tucanos também deram importante suporte em 2008 à eleição de Gilberto Kassab (DEM), que foi vice de José Serra (PSDB).

O partido também está na origem da atual candidatura de Ricardo Nunes (MDB), que assumiu a prefeitura após a morte de Bruno Covas (PSDB), de câncer, em 2021.

PT e PSDB foram as legendas que mais disputaram as eleições em São Paulo. O PT teve candidato nas dez disputas até agora. O PSDB em 9, só ficando de fora em 1985, quando ainda não existia e quando um dos principais candidatos era FHC, que viria a ser um dos fundadores da legenda.

As duas siglas também integram o topo da lista de vereadores eleitos na cidade de São Paulo de 1985 a 2020.

O PT é o campeão, com 110 eleitos nessas dez eleições. O PSDB vem a seguir, com 80. O MDB é o terceiro, com 61.

Apesar de todo esse retrospecto, desta vez o PT é vice.

Depois do fracasso nas eleições de 2016, quando o então prefeito Fernando Haddad foi derrotado no primeiro turno, e de 2020, quando o partido ficou em sexto lugar na disputa, desta vez a sigla compõe a vice de Boulos, com Marta Suplicy.

O acerto é patrocinado por Lula, que em 2022 foi essencial para convencer Boulos a desistir da disputa ao Governo de São Paulo em prol de Haddad.

Já o PSDB, vencedor das duas últimas disputas, aposta agora na candidatura do apresentador José Luiz Datena, por ora distante dos líderes.

Pesquisa Datafolha desta semana mostra empatados tecnicamente na liderança Guilherme Boulos (23%), Pablo Marçal (22%) e Ricardo Nunes (22%). Em quarto lugar estão Tabata Amaral (PSB), com 9%, numericamente à frente pela primeira vez de Datena, que tem 7%.