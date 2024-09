Em sabatina Folha/UOL, Marçal repete desinformação dita no Roda Viva

São Paulo

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) foi o primeiro candidato à Prefeitura de São Paulo a comparecer à sabatina da Folha/UOL, nesta quarta-feira (4). Tabata Amaral (PSB) participou do evento nesta quinta (5) e outros postulantes ao pleito ainda devem ser entrevistados.

Como em sabatinas anteriores, Marçal deu algumas derrapadas. Ele repetiu uma desinformação dita no programa Roda Viva, da TV Cultura, ao afirmar que "próprio presidente Lula falou que quem ganha mais de R$ 4.000 não vota" em partidos como o PT, sugerindo que o petista não quer que o brasileiro enriqueça. A frase foi tirada de contexto. Na realidade, Lula falou, em mais de uma ocasião, que a pessoa que ascende socialmente deixa de votar na legenda porque o PT não aprendeu a conversar com ela.

Candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) faz caminhada na favela do Jaguaré, na zona oeste da cidade - Bruno Santos - 25.ago.2024/Folhapress

O candidato foi impreciso ao comparar o número de investidores na bolsa de valores do Brasil com outros países, como Estados Unidos e nações europeias, dizendo que só 3% dos brasileiros investem seu dinheiro. Se consideramos investimentos apenas ações, títulos privados, fundos de investimentos, moedas digitais e Tesouro Direto, de fato, o brasileiro investe pouco, segundo a 7ª edição do Raio X do Investidor, realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) em parceria com o Datafolha. Mas a caderneta de poupança também é considerada um investimento e, neste caso, 25% investem nela.

Marçal também errou ao afirmar que 50% das empresas do Brasil estão localizadas no Estado de São Paulo. Das 22.405.452 empresas ativas no país, 6.490.390 estão no estado paulista, o que representa uma concentração de 28,9%, segundo dados do Mapa de Empresas, ferramenta do governo federal.

Outra área em que ele desinformou foi segurança pública. Se eleito, afirmou que começará um programa de instalação de câmeras pelo bairro de Pinheiros, que, segundo ele, seria o "mais violento, com roubo e furto". Mas, de acordo com análise de boletins de ocorrência do 1º semestre de 2023 feita a pedido do UOL, Pinheiros é o quarto bairro com mais furtos de celular. Furto e roubo são os crimes mais recorrentes no país depois do estelionato. O bairro fica atrás da República, Bela Vista e Consolação.

Como no Roda Vida, Marçal acertou ao dizer que menos de 38% das crianças de até 7 anos foram alfabetizadas em São Paulo. A Folha mostrou que 37,9% dos alunos da rede municipal estão alfabetizados, segundo o indicador "Criança Alfabetizada", lançado no ano passado pelo Ministério da Educação.

Ao criticar o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à reeleição de Ricardo Nunes, Marçal falou a verdade quando mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Ontem saiu uma notícia, nem sei a veracidade da notícia, estou falando pela notícia, que o Bolsonaro falou que o Tarcísio tem que se afastar (de Nunes)", disse o ex-coach.

De fato, conforme a Folha publicou nesta terça-feira (3), o ex-presidente disse a Tarcísio que o apoio a Nunes poderia prejudicar a imagem do governador.

VERDADEIRO OU FALSO

