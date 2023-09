Folha promove seminário sobre autonomia e transparência da PGR

São Paulo

A Folha promove na terça-feira (3) o seminário Transparência e Autonomia do Ministério Público Federal, que acontece das 15h às 16h30 em formato online.

Realizado em parceria com a Transparência Internacional, o evento será transmitido ao vivo nesta página e no canal do jornal no YouTube.

Sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília - MPF/Divulgação

Participam da mesa Carlos Ayres Britto, professor do Centro Universitário de Brasília e ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal); Deborah Duprat, advogada e subprocuradora-geral da República aposentada; Fabio Kerche, doutor em ciência politica, professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e autor de "Virtude e Limites: Autonomia e Atribuições do Ministério Público no Brasil"; e Conrado Hübner Mendes, doutor em direito e ciência política, professor de direito constitucional da USP e colunista da Folha.

O objetivo é debater atribuições da PGR (Procuradoria-Geral da República) —que aguarda definição do presidente Lula sobre o novo chefe— e a transparência do órgão perante a sociedade.

Os convidados também responderão perguntas sobre a autonomia do órgão em relação ao Executivo. O público pode participar com perguntas e comentários via WhatsApp, por meio do número (11) 99648-3478.

A mediação será feita pelo repórter da Folha Uirá Machado.

