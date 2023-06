Dress code: saiba como se vestir no trabalho

São Paulo

Você se lembra de quando o Banco Inter divulgou uma cartilha aos funcionários com recomendações de como se vestir durante o expediente?



O documento trazia sugestões para evitar roupas amassadas ou furadas, lingerie à mostra ou barba mal feita.

As empresas podem estabelecer políticas de vestimenta que estejam de acordo com a cultura da organização, desde que não haja discriminação ou violação de direitos garantidos por lei - zinkevych/Adobe Stock

Isso pode? Sim. As empresas têm o direito de estabelecer políticas de vestimenta que estejam de acordo com a cultura da organização, diz Rafael Mello, sócio de Mazzucco & Mello Advogados.

Exemplo: um escritório de advocacia que exige vestimenta social. Se o funcionário não obedecer, pode receber uma advertência e, se repetir, ser demitido, explica Mello.

Mas… Não são permitidas regras que representem discriminação ou violação de direitos garantidos por lei, como a liberdade religiosa ou a igualdade de gênero.

Fique atento: algumas recomendações podem ser abusivas ou excessivas, como exigir que mulheres usem salto alto ou vestidos.

Importante: ao estabelecer um dress code, a companhia deve permitir que os funcionários escolham as roupas adequadas dentro dessas orientações.

Tem mais: Adriana Faria, advogada trabalhista, ressalta que a empresa deve arcar com custos da vestimenta caso demande o uso de uniformes ou marcas específicas.

O que fazer caso identifique um problema? Busque orientação jurídica para entender se as recomendações da empresa estão dentro dos limites legais.

Em resumo: dress code não é uniforme. Enquanto o primeiro é uma orientação de vestimenta, o segundo é uma roupa padronizada fornecida pela empresa.

Qual a importância do código de vestimenta?

No ambiente de trabalho, o funcionário representa a marca e suas roupas refletem a imagem profissional, diz Paula Esteves, Co-CEO e sócia da Cia de Talentos.

"Há uma construção social em torno das roupas. Certas vestimentas são reconhecidas como símbolos de poder, como blazer ou terno", diz Susanne Dias, professora de moda da Faap (Fundação Armando Alvares Penteado).

Como saber se há um código de vestimenta? A empresa deve informar todas as regras de vestimenta no ato da contratação, explica Faria.

Se não há orientação, como se vestir no trabalho?

O "guarda-roupa profissional" varia de acordo com o tipo de empresa e ambiente de trabalho.

"É necessário levar em consideração o bom senso e adaptar-se à cultura da organização", diz Esteves.

Uma dica é optar por estilos simples, como camisas ou camisetas brancas ou pretas, calças em cores tradicionais e sapatos ou tênis confortáveis, sugere Esteves.

Faça uma leitura do cenário: observe as redes sociais ou o site da empresa para analisar que tipo de roupa os funcionários usam, ou pergunte aos colegas de trabalho.

Evite:

Roupas apertadas ou justas. A vestimenta não deve interferir na capacidade de executar as tarefas do trabalho ou na habilidade de se movimentar, diz Esteves.

Roupas rasgadas ou furadas. "É algo que é lido socialmente como desleixado", afirma Dias, professora de moda da Faap.

E na entrevista de emprego, o que vestir?

Pesquise: verifique as redes sociais da empresa e entenda como ela se posiciona nas mídias. Isso pode fornecer insights sobre a cultura e o estilo da organização.

Observe o convite: preste atenção à forma como você foi convidado para a entrevista. Se for algo mais casual, como "venha aqui para um bate-papo", isso pode indicar um ambiente menos formal, diz Esteves.

Considere a imagem da organização: se a empresa tem um estilo mais descontraído, pode ser apropriado adotar um visual que demonstre familiaridade com isso.

Minha Experiência

Jovens contam o que acham do dress code e como se vestem no trabalho.

Carolina Faita, 24, trabalha como relações públicas em uma agência de comunicação - Leitor

Carolina usa o TikTok como forma de inspirar seus seguidores com dicas sobre o que vestir no trabalho. Ela explica que, por atuar em uma agência de comunicação, não há um dress code definido e a vestimenta pode ser mais descontraída.



"No começo, fiquei um pouco receosa em usar certas peças, como saias. Ao observar como as pessoas se vestiam e sabendo que a agência é mais aberta com vestimenta, fiquei mais confortável em me vestir da forma que eu gosto. As roupas que uso para trabalhar não são muito diferentes das que uso para sair."



Não ter dress code é algo bom? "Me enquadrar em um padrão usando roupas sociais não tem nada a ver comigo. A escolha da minha profissão está relacionada ao meu estilo, pois as pessoas na área de comunicação têm mais liberdade em relação aos looks de trabalho".

Mesmo sem um dress code, há uma regra que Carolina adotou para si mesma: usar sempre os tênis da Adidas durante as reuniões com a marca, que é uma das atendidas pela agência.

Quais roupas prefere usar no trabalho? "Dou preferência a roupas mais confortáveis. Uma vez fui trabalhar com uma calça jeans apertada e de cintura alta e passei o dia todo pensando que não deveria ter escolhido essa calça. Evito peças que me deixem desconfortável ou incomodada."



Dicas de roupa para trabalhar: Carolina usa a rede social Pinterest como fonte de inspiração. "Quando estou sem criatividade, vou para a plataforma e pesquiso 'looks casuais para dias frios'."



Mesmo em ambientes corporativos sem um dress code formal, melhor evitar shorts ou bermudas e optar por uma camisa aberta com uma camiseta por baixo, diz ela. Para substituir as calças jeans, Carolina indica calças de alfaiataria ou calças de malha.

Letycia Herculano, 26, advogada e criadora de conteúdo no TikTok - Leitor

Letycia também utiliza o TikTok para compartilhar seus looks de trabalho e inspirar seus seguidores.



O dress code é algo natural em sua profissão. "Desde a faculdade, o código de vestimenta já era uma regra. Era exigido que fôssemos para os estágios obrigatórios usando roupas formais ou sociais. Não era permitido o uso de jeans, tênis ou rasteirinhas, apenas salto alto ou sapatilha. Como advogada, tenho uma preocupação maior, pois isso influencia na imagem que quero transmitir de autoridade e confiança."



É necessário estar sempre formal? "Em certo momento, achei que tinha que seguir sempre esse estilo tradicional, mas agora percebo que é possível adaptá-lo ao meu estilo de uma maneira que ainda pareça profissional. Estou aprendendo a expressar quem sou sem perder a aparência profissional, buscando transmitir confiança e uma imagem mais séria."

Quais roupas você prefere usar no trabalho? "Estou aprendendo muito sobre como a cor que escolho transmite uma mensagem. Por exemplo, o azul transmite confiança. Por isso, quando tenho uma audiência ou uma reunião importante, gosto de usar azul. Além disso, não uso salto alto todos os dias, às vezes opto por mocassins, que são confortáveis e não comprometem a elegância do meu estilo."



Dicas de roupas para trabalhar na área do direito: "É importante entender as regras específicas de cada lugar. Caso não haja regras claras, comece pelo básico: roupas bem passadas e limpas. Tudo depende do estilo pessoal e do ambiente profissional, mas evito roupas curtas ou sensuais. Já presenciei profissionais sendo impedidos de entrar em fóruns devido ao uso de roupas curtas. São pequenos detalhes aos quais é preciso estar atento."