Isso vale um email? Como se comunicar de forma efetiva no trabalho

"Essa reunião poderia ter sido um email". Com essa frase que se tornou um meme no mundo corporativo, trago uma reflexão: como escrever um email tão bom quanto uma reunião ou uma conversa ao vivo?



Conversei com especialistas e selecionei as principais dicas para saber como fazer isso. Segue o fio:

1 - Qual tipo de assunto merece um email?

Quando for "para formalizar informações de uma reunião, aprovar entregas ou solicitar demandas específicas", diz Tamires Teixeira, mentora de carreiras.

Formalizar por escrito é importante para ter segurança do que foi falado ou combinado em conversas presenciais ou em outros canais de comunicação.

2 - Qual o tamanho ideal?

Muito curto pode parecer grosseiro, a depender do contexto, mas ser direto é bom para não desperdiçar o tempo dos colegas.

O tamanho da mensagem depende do assunto a ser tratado, mas o principal é que seja direto e objetivo .

. Se ficar longo, é recomendado separá-lo em tópicos para evitar que a leitura se torne cansativa.

Exemplo: Conforme discutido na reunião sobre orçamento, segue em anexo o documento com as informações relevantes.

"Separe em tópicos o que há de relevante no documento anexado, como produtos e valores", sugere Jéssica Gondim, gerente de projetos na Companhia de Estágios.

3 - Formal ou informal?

Muitas vezes, na tentativa de ser formal, a pessoa usa palavras excessivamente rebuscadas e escreve mais do que o necessário.

"É necessário manter um certo nível de formalidade, porém sem exagerar como se fosse uma dissertação. É preciso transmitir a mensagem de forma clara", diz Jaqueline Garutti, consultora de carreira, marca pessoal e liderança.

Cuidado com a "descontração". "Muita informalidade pode diminuir a importância do assunto", afirma Gondim.

Ficou na dúvida? Garutti indica a técnica de Rapport, que consiste em espelhar o estilo de comunicação do outro para entrar em sintonia.

Por exemplo: se você se comunica diariamente com a pessoa, pode repetir o padrão dela.

4 - E o assunto?

É um resumo do que será abordado no texto. Exemplo: "Orçamento - [nome da empresa]". Dessa forma, fica claro sobre o que estamos tratando.

Vai formalizar o que foi discutido em uma reunião? Coloque no assunto: "Formalização do bate-papo do dia [data]", indica Garutti.

5 - Quem colocar em cópia?

Envie apenas para pessoas envolvidas no tema.

Gondim exemplifica: se sou da área de seleção, mas o projeto também envolve as equipes de comercial e marketing, é necessário colocar essas equipes em cópia.

Evite incluir muitas pessoas, como todos os chefes de todos os níveis, pois isso pode lotar a caixa e tornar a comunicação ineficiente, afirma Garutti.

Ficou na dúvida? Pergunte aos seus colegas ou ao chefe se é necessário incluir mais alguém.

6 - Como começar?

Inicie com uma saudação como "bom dia" ou "boa tarde", especialmente se você não conhece a pessoa, afirma Gondim.

Mas, se for alguém com quem você tem proximidade, pode ser um pouco mais informal e usar, por exemplo, um "oie".

7 - E a despedida?

Terminar com "estou à disposição" ou "conte comigo" demonstra disponibilidade para esclarecer quaisquer dúvidas, diz Gondim.

Procure incluir no final: "você pode confirmar o recebimento deste email?" Assim, ao receber uma resposta, você terá a certeza de que a mensagem foi recebida.

Lembre-se de formatar sua assinatura no rodapé com seu nome, cargo ou área de atuação na empresa, formas de contato e o site da empresa.

Atenção:

Cuidado com erros de português [passe por um corretor] e evite o uso excessivo de letras maiúsculas, pois pode parecer que você está gritando por mensagem, alerta Gondim.

Envie o mensagens apenas durante o horário de trabalho, para não incomodar o descanso dos seus colegas e para evitar o hábito de ultrapassar os limites da sua jornada.

Prefira fontes de texto mais simples, como Arial ou Times New Roman. Quanto menos poluído visualmente, melhor.

Evite gírias ou abreviações.

EXTRA: O que fazer quando você precisa cobrar uma resposta por email e o chefe/colega não responde?



Se você precisa de uma resposta e a data limite está se aproximando, siga estes passos:

Relembre a pessoa sobre quando você enviou o email inicialmente.

Informe até quando você precisa da resposta.

Pergunte diretamente se ela recebeu a sua mensagem anterior.

Manifeste disponibilidade para marcar uma reunião, se necessário.

Se mesmo assim a situação não for resolvida, é válido cobrar em outros canais de comunicação utilizados pela empresa. É importante fazer a cobrança de maneira educada e evitar uma postura agressiva, pontua Garutti.

Entrevista de Emprego

Especialista responde como o email pode ajudar após essa etapa de seleção.

Cenário 1: ‘Esqueci de dizer algo importante na entrevista de emprego, devo mandar um email depois?’



"Antes de tomar a decisão de enviar ou não, vale a pena fazer uma análise do cenário, considerando o impacto que a informação que faltou tem no processo de contratação. Por exemplo, se é uma posição que exige mudança de cidade e você, no momento, não tem esta disponibilidade, é importante sinalizar. Caso a informação que faltou não se caracterize como um divisor de águas, considere abordar o assunto se você for adiante no processo. Uma dica é: ao se preparar para a entrevista, escreva os pontos-chave que deseja mencionar ou perguntar. Isto pode ajudar a se lembrar na hora."



Caso seja necessário, como deve ser essa mensagem?



"Faça uma rápida contextualização, citando a data e a posição para a qual foi fazer a entrevista. Apresente também a informação que faltou compartilhar e considere mencionar o que fez você decidir enviar o email: Qual é o impacto, no seu ponto de vista, do contratante não ter a informação?"



Cenário 2: ‘Fiz uma entrevista e não recebi um retorno. Como pedir por um feedback por email?’



"O texto pode ser simples e direto. Cite a data e a posição para a qual fez a entrevista e diga que gostaria de saber se há algum retorno sobre o processo. Agradeça e assine. Caso digam que o processo foi adiante com outro candidato, e você queira receber um feedback sobre o seu desempenho na entrevista, não há problema em responder solicitando essa avaliação. Ressalte que esse retorno pode te ajudar a aprimorar a sua participação nos próximos processos seletivos."