Quais vantagens e riscos de usar o ChatGPT no trabalho

São Paulo

Já pensou em como seria ter um robô lhe ajudando no trabalho? O que até pouco tempo parecia um sonho futurista virou realidade com as novas tecnologias de inteligência artificial (IA).



Ficou curioso? Então vamos lá. Trago uma lista de possibilidades para usar chatbots como ChatGPT no seu trabalho:

O ChatGPT pode ser utilizado no trabalho de forma eficiente e trazer agilidade e otimização do tempo - Paul Craft/Adobe Stock

1. Criação de conteúdo para a internet: é possível buscar ideias para publicações, legendas ou até pedir à ferramenta que monte um cronograma de postagens para o perfil da empresa em que você trabalha.



2. Atendimento ao cliente. Exemplo: pedir à ferramenta para criar respostas padrão para perguntas frequentes dos clientes, afirma Mario Maffei, gerente da divisão de tecnologia da empresa de recrutamento PageGroup.

Maffei também destaca que a área de recrutamento pode solicitar ao ChatGPT descrições detalhadas das atividades para vagas de emprego.

3. Traduzir ou criar textos em outras línguas.



4. Elaborar perguntas. Professores podem usar a ferramenta para criar conteúdo para provas ou tarefas.



5. Desenvolvimento de software. Desenvolver um website para uma área específica de sua empresa.

Como solicitar? "Desenvolva uma página na linguagem Java com as seguintes características: fundo azul, três colunas e que seja dinâmico", sugere Luis Redda, diretor de engenharia na Harness, startup de desenvolvimento de software.

"O ChatGPT gera o código dessa aplicação. O desenvolvedor pode pegar esse código e testá-lo. Certamente serão necessários ajustes, mas o grande esforço será reduzido", explica.

Em todos os casos, duas dicas são importantes:



1. Use exemplos ao fazer pedidos. Por quê? O ChatGPT consegue responder melhor ao receber analogias, diz Paulo Silveira, CEO da Alura, ecossistema de aprendizado em tecnologia.

Ele exemplifica: "Se eu fosse escrever um artigo sobre os problemas da IA nas redes sociais, usaria um determinado título. Agora, estou escrevendo um artigo sobre como usar o ChatGPT no trabalho, qual sugestão você me dá?"

2. Seja específico no pedido: "O ChatGPT não é um oráculo que lê nossos pensamentos. Você precisa colocar tudo o que está pensando. Formule o pedido como se estivesse falando com um assistente ou estagiário, e não com um robô que adivinha pensamentos", diz Silveira.

Tem medo de usar uma tecnologia nova? Vamos aos cuidados ao usar ChatGPT no trabalho:



1. Evite compartilhar informações confidenciais relacionadas à empresa.

Por quê? Pode haver risco de dados sigilosos serem vazados. Empresas como a Apple proibiram seus funcionários de usar o ChatGPT e outras plataformas de IA por causa disso.

2. Evite também fornecer dados de clientes ou funcionários.

Compartilhar informações pessoais pode violar as diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), lembra Rodrigo Azevedo, advogado especialista em propriedade intelectual e direito digital.

3. Cuidado com ctrl+c e ctrl+v.

"Fazer um copia e cola e entregar como um texto de sua autoria pode violar direitos autorais. Não há clareza sobre as bases que alimentam a geração das respostas", alerta Azevedo.

Apesar de ser uma inteligência artificial, Maffei reforça que o ChatGPT é passível de erros e pode fornecer respostas imprecisas.

Por isso...É importante analisar se os dados fazem sentido e fazer uma checagem da veracidade deles.

Importante: "Ainda não há normas específicas ou uma legislação que trate do uso do ChatGPT no ambiente de trabalho, seja numa clínica médica ou em um escritório de advocacia", diz Azevedo.

'Estou em início de carreira, posso usar o chatGPT?' Sim, mas...

Não se esqueça de que é importante dominar a sua área de atuação e ter autonomia.

Por quê? É fundamental ter a sua própria opinião, espírito crítico e habilidade de tomar decisões. Tome cuidado para que o aplicativo não se torne uma solução para tudo no trabalho, explica Silveira.

Então..."Antes de usar, estude a ferramenta. A imersão na tecnologia pode levar a essa substituição da responsabilidade, o que eu chamo de 'preguiça de pensar': nos envolvemos tanto na ferramenta que deixamos de lado nossas próprias atribuições", diz Maffei.



Devo avisar meu chefe que estou usando o ChatGPT? Sim. É importante compartilhar a eficiência da ferramenta e como ela está auxiliando seu trabalho.

"Como é uma ferramenta nova, nem todas as empresas estão preparadas ou permitem o acesso a ela. Devido à novidade, pode causar estranheza. Por isso, a transparência é válida", afirma Maffei.

Minha Experiência Com ChatGPT

Profissionais contam como usam a inteligência artificial no dia a dia do trabalho.

Ana Beatriz Richter, 22, analista de RH - Leitor

Como usa o ChatGPT no trabalho?



Comunicados para os colaboradores. "Envio o comando da seguinte forma: escreva uma cartilha sobre sustentabilidade para as mulheres ou um comunicado sobre o 5S. Procuro detalhar ao máximo, incluindo o número de parágrafos desejado. Em seguida, leio a sugestão gerada e procuro personalizá-la com meu próprio ponto de vista ou minhas observações."



Roteiro de perguntas para entrevista de emprego. "Gosto de fazer perguntas que me permitam aprofundar no perfil do candidato. Por exemplo, recentemente conduzi uma entrevista em que precisava explorar a gestão e o trabalho em equipe. Solicitei ao ChatGPT que elaborasse algumas questões relacionadas a esses temas."



Consultar a legislação trabalhista. "Há uma imensidão de leis que regem a CLT [Consolidação das Leis do Trabalho] e, se você precisa consultar qual lei aborda um determinado assunto, o ChatGPT consegue fornecer o artigo correspondente e uma breve explicação sobre o mesmo."



Cuidados:



1) "Sempre peço as referências de onde ele obteve aquelas informações, pois isso me auxilia na verificação. Essa prática me proporciona maior segurança também."



2) "Evito copiar e colar, pois se você prestar um pouco de atenção, é possível perceber que o ChatGPT tem um padrão de escrita."

Aryadne Duarte, 25, assistente de novos negócios na área de comercial e vendas - Leitor

Como usa o ChatGPT no trabalho?



Ajuda nos emails. "Trabalho bastante com inbound marketing [marketing de atração], o que inclui a elaboração de cadências de emails. Utilizo o ChatGPT tanto para me auxiliar na estruturação dessa cadência quanto para revisar os emails que estou escrevendo. Às vezes, ao revisar repetidamente o mesmo conteúdo, pode passar despercebido algum detalhe, e é nessa parte que a ferramenta me ajuda."



Cuidados:



1) "Evito fornecer dados. Por exemplo, quando solicito ajuda para uma proposta, oculto o nome da empresa e informações confidenciais, levando em consideração as regulamentações da LGPD [Lei Geral de Proteção de Dados]."



2) "Sempre peço referências para as informações geradas pela ferramenta. Mas, caso seja um tema sobre o qual eu não tenha tanto conhecimento ou tenha dúvidas, pesquiso para ver se é verdade ou converso com outras pessoas."

Laila Almeida, 26, designer e social media - Leitor

Como usa o ChatGPT no trabalho?

Planejamento de conteúdo. "Atendo cerca de oito clientes mensais. Para cada um, é necessário um planejamento de postagens com objetivos específicos. Então, explico para o ChatGPT que trabalho com mídias sociais, tenho um cliente que trabalha em um nicho específico e preciso criar um planejamento. Ele faz um modelo genérico, que serve como uma base de ideias. Com base nisso, desenvolvo meu trabalho."

Criação de apresentação. "Se vou montar uma aula sobre criação de conteúdo na internet, peço ao ChatGPT para elaborar um roteiro com base nesse tema. Em resposta, ele me fornece sugestões sobre como abordar o assunto. Eu já tenho muitas ideias e essa ferramenta me ajuda a organizar essas ideias em uma linha de raciocínio coerente."

Cuidados:



1) "Sempre peço aprovação do cliente. Além disso, sempre pesquiso para confirmar se está correto."



2) "Quando percebo que estou usando demais a ferramenta ou que o conteúdo não está autêntico, eu mesma faço"