Feedback ou retorno? Entenda por que jargões corporativos em inglês são febre

"Pode participar de um meeting ASAP para falar sobre o budget da campanha e fazer um brainstorming para selecionarmos os melhores insights? Vou te mandar um invite para a call, assim discutimos o que será importante nesse job."

Ficou confuso com as frases acima, cheias de jargões em inglês? Você não está sozinho.

Feedback e networking são os jargões mais usados no Brasil, porém, também são considerados os mais confusos, segundo pesquisa - Nenetus/ Adobe Stock

Uma pesquisa do LinkedIn com o Duolingo aponta que 28% dos brasileiros entrevistados já enfrentaram mal-entendidos ou cometeram erros no trabalho por não compreenderem os anglicismos ou não utilizá-los corretamente.

Segundo os entrevistados, os jargões em inglês mais utilizados no Brasil são:

feedback; networking (rede de relacionamento profissional); call (reunião por telefone ou vídeo); job (trabalho ou tarefa); insights (ideias repentinas).

O estudo foi realizado em maio de 2023 com 8.227 profissionais de 18 a 76 anos dos EUA, Reino Unido, Austrália, Índia, Colômbia, Brasil, Vietnã e Japão.

Por que virou febre usar termos em inglês?

Pertencimento à empresa. Usar o jargão também mostra às pessoas ao seu redor que você é um membro da organização, argumenta Hope Wilson, gerente sênior de aprendizagem e currículo do Duolingo.

Há até termos técnicos compreendidos apenas por quem trabalha em determinadas áreas, como "day trade" (estratégia que busca ganhos em operações diárias com o sobe e desce das ações e dos índices) nas finanças.

Alavancar a carreira. Entre os entrevistados pela pesquisa, 67% concordam que aqueles que entendem os jargões podem receber promoções e aumentos de salário.

Por quê? " As pessoas sentem que, ao usá-los, têm maior integração à empresa e mais conexões com seus colegas de trabalho, o que poderia resultar em promoções e aumentos", diz Wilson.

Importância do inglês. Profissionais que dominam a língua —e fazem bom uso dos termos— podem se destacar em entrevistas de emprego e em suas posições atuais.

Não tem como fugir: "Um profissional do século 21 é globalizado e vai se deparar com o inglês em algum momento", diz Roberta Falcão, CEO da escola de inglês Ruby Academy.

Agilizar a comunicação. Há palavras em inglês, diz Falcão, que expressam melhor seu significado do que em português.

Exemplo: networking é uma rede de contatos profissionais. Em inglês, é uma palavra única, enquanto em português é preciso uma explicação maior.

Universalizar os termos. Há uma dominância do inglês no mundo dos negócios, então os jargões facilitam a comunicação entre pessoas de diferentes países, explica a professora de português Lucy Migliaccio.

"São termos mundialmente aceitos e compreendidos. Isso, de alguma forma, transpõe algumas barreiras", diz Migliaccio, que é mestre em semiótica e linguística geral.

Por outro lado, de acordo com os brasileiros entrevistados, os jargões mais confusos são:

feedback; networking; ASAP ("as soon as possible", que significa "o mais rápido possível"); briefing (informações necessárias para realizar uma tarefa); brainstorm ("chuva de ideias" usada para propor soluções diferentes para um determinado problema).

O que torna difícil compreender? "Siglas e palavras que não existem em português, como brainstorm. Essa não é uma palavra fácil de definir, mesmo se você souber um pouco de inglês. Ao trazudir de forma literal, seria algo como 'tempestade cerebral', o que não faz sentido", explica Wilson.

Mas é preciso usar os jargões para se fazer entender? Não. "Há 230 mil palavras dicionalizadas em língua portuguesa. A gente tem inúmeros sinônimos para todos esses jargões", complementa Migliaccio.

Colunista da Folha, o escritor e jornalista Sérgio Rodrigues afirma que eles não são essenciais, mas funcionam para distinguir grupos. "A principal necessidade do jargão é criada por ele mesmo. A ideia é uma linguagem que se diferencie da linguagem comum."

Comunicação ineficiente. O interessante a pontuar, para Rodrigues, é que os termos podem estar gerando um problema de produtividade para as empresas. "É algo que passa a atentar contra a própria lógica corporativa e talvez seja a hora de refletir sobre", explica.

"Os profissionais gastam tempo para entender o que está sendo dito, e podem surgir erros pela não compreensão das tarefas, emails e reuniões", diz Karuna Lopes, líder de comunicação para América Latina e Ibéria do LinkedIn.

Falta transparência. Nem todo mundo entende os termos, especialmente aqueles que estão no início de suas carreiras ou são recém-chegados na empresa.

Por quê? "Os jargões são acessíveis somente para um pequeno grupo de pessoas que atuam no espaço corporativo há tempo suficiente para aprendê-los", explica Lopes.

Adaptar termos para o português, quando possível, torna a comunicação mais inclusiva, defende Rafael Almeida, gerente de parcerias estratégicas na consultoria Robert Half.

Exemplo: Dizer "acompanhamento" e "reunião", no lugar de follow-up e meeting, respectivamente.

Minha Experiência

Profissionais opinam sobre o uso dos jargões corporativos.

Miranda, 30, atriz, roteirista, empresária e influenciadora - Leitor

Miranda, que trabalhou por um período em uma fintech, hoje se dedica à produção de conteúdo na internet. Seu perfil, @aquela.miranda, acumula cerca de 150 mil seguidores no Instagram, e quase 100 mil no TikTok.



Qual conteúdo faz sucesso: sátiras de situações do mundo corporativo são os que mais geram engajamento, segundo Miranda.

Os vídeos são inspirados em momentos que ela já vivenciou, além de situações descritas no LinkedIn ou que são enviadas por seus seguidores.

Exemplo que viralizou: Ao dar um feedback, a personagem Rê, do RH, diz à funcionária: "vamos dar inicio então à sua feedback session. Vamos começar com seu feedback geral da squad nesse seu último quarter. A gente teve vários bullets points fazendo referência à sua falta de foco".

Quais jargões são frequentes no ambiente de trabalho? "Call é um termo que já se tornou corriqueiro. Todo mundo fala em entrar em uma call em vez de uma videochamada. Squad, usado para se referir a um grupo de trabalho ou equipe. Time de people, que antes era recursos humanos."



Os jargões corporativos ajudam ou atrapalham? "Acredito que alguns podem ser úteis e não devemos demonizar o uso deles. Sempre há uma linha tênue, uma zona cinzenta em relação ao que podemos aproveitar. Há termos que utilizo no meu dia a dia e considero que fazem sentido, como call."



Quando o assunto é inclusão: "Há empresas que querem incluir grupos minoritários, mas, quando essas pessoas ingressam na companhia, deparam-se com diversos termos e siglas em inglês que nunca viram antes. Às vezes, não possuem o mesmo capital cultural por não terem estudado nas mesmas escolas ou feito intercâmbio. Eu, por exemplo, já fiquei sem saber o que fazer ao ouvir a expressão BRB, que significa 'be right back' (já volto)."

Vitoria Jessica, 27, profissional de marketing - Leitor

Vitória diz que, no marketing, há um "submundo de termos em inglês". Ela menciona alguns exemplos: "vamos fazer um meeting hoje para criar um brainstorm" ou "qual o budget da campanha?".



Há também siglas: "Quando trabalhei em uma empresa do ramo contábil, usavam muito a sigla FYI (for your information). Na época, achava que tinha relação com contabilidade. Durante uma reunião, descobri que o significado era: para sua informação [similar ao PSC brasileiro, para seu conhecimento]".



Acha algum jargão irritante? "Feedback. Poderia ser simplesmente expresso como 'um retorno' ou 'podemos conversar depois e te passo uma orientação melhor'. É tão utilizado que as pessoas até esquecem que é um termo em inglês."



Esses jargões ajudam ou atrapalham? "Atrapalham, pois nem todos sabem inglês e nem todos sabem pronunciar corretamente. Se esses termos fossem utilizados para facilitar a comunicação, seria ótimo, mas esse não é o caso."

Vinícius Alves, 21, designer gráfico - Leitor

Vinicius afirma ser "totalmente contra" o uso de jargões corporativos, pois acredita que existem palavras em português que podem ser utilizadas no lugar deles. No entanto, ele reconhece que o inglês pode ser necessário em contato com companhias internacionais ou multinacionais.



Ele diz ter presenciado o uso desses jargões por recrutadores, gestores e colegas de trabalho. Para ele, parece ser um hábito enraizado, mesmo que muitas vezes não compreendam a razão por trás do uso.



Por quê? "Já me deparei com situações em que notei uma linguagem viciada nas empresas. São pessoas que se habituaram a usar esses termos em inglês, como call em vez de ligação ou reunião. Já existe uma tradução disponível em nossa própria língua."



Acha algum jargão irritante? "Call é um deles porque é recorrente em processos seletivos. O recrutador manda um email dizendo 'vou mandar um convite para a nossa call'. Qual a diferença em dizer: vou mandar um convite para a nossa reunião ou videochamada?"



Tem até jargão que o marcou: "Na última empresa em que trabalhei, minha ex-gestora me perguntou: Vinicius, como está o seu onboarding? Ela queria saber como estava a minha lista de afazeres e eu não entendi."



Ajudam ou atrapalham na comunicação? "Atrapalham, pois cria uma linguagem com vícios. A pessoa não consegue se comunicar sem recorrer aos jargões."