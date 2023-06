Chefe novo? Saiba como se adaptar a uma mudança de gestor

São Paulo

Se você trocou de emprego e precisa lidar com um novo chefe ou se há um novo líder no seu trabalho, a edição de hoje é para você. Vamos às dicas:

O que fazer?



1. Tenha uma postura acolhedora: seja empático e lembre-se de que, assim como a equipe precisa se adaptar ao novo gestor, o gestor também precisa se adaptar à equipe.

Por quê? Luana Lourençon, especialista em carreiras, diz que isso aumenta as chances de construir uma relação bacana.

Se o chefe acabou de chegar na empresa, reflita: o que ele precisa saber? Como posso ajudá-lo?

2. Alinhe expectativas: converse com o líder para saber o que ele espera de seu desempenho na companhia.

Por quê? Você conseguirá priorizar as atividades de acordo com o que o gestor entende que é importante, afirma Lourençon.

Ser lembrado para futuras promoções ou indicações para outros trabalhos é um dos benefícios de fazer a integração do seu novo chefe - Martin Villadsen/Adobe Stock

Não pega bem...



1. Julgamentos e fofocas. Principalmente caso trabalhe em uma empresa maior, onde o novo chefe já passou por diferentes áreas e equipes.

Por quê? "Sempre tem a 'rádio peão' que vai fazer julgamentos sobre o chefe. Tire suas próprias conclusões", diz Lourençon.

2. Ser "puxa-saco". Não precisa ser bajulador.

Por quê? Deixa de ser autêntico. É importante mostrar no que sou bom e como o chefe pode contar comigo, diz Tatiana Angelotto, gerente de carreiras no Insper.

3. Comparações. Evite fazer comparações com gestores anteriores, mesmo que você tenha tido uma experiência positiva com eles.

Concentre-se no presente e evite fazer conclusões precipitadas sobre o novo líder, diz Bruna Lira, da PUCRS Carreiras.

Caso a caso: O que fazer se...



...não gostei do meu novo chefe?

Angelotto sugere aguardar um período para confirmar essa percepção. Caso não seja possível continuar, procure oportunidades de movimentação interna na empresa.

Importante: Não é necessário ter uma afinidade com seu chefe para apreciar o trabalho. Desde que o local seja saúdavel e você se relacione bem com os colegas, não há problema.

...meu novo chefe não valoriza minhas ideias e contribuições?

Explore diferentes formatos ou contextos para transmitir ideias. Forneça exemplos de ocasiões anteriores em que você utilizou uma estratégia similar e deu certo.



...meu novo chefe tem dificuldade em fornecer feedback construtivo?

Peça feedbacks específicos.

Como? Angelotto sugere a seguinte abordagem: "Ainda não temos uma longa história juntos, mas tenho enfrentado dificuldades na análise de dados. Como posso aprimorar minhas habilidades nessa área?".



...meu novo chefe tem um estilo de comunicação agressivo ou intimidador?

Tenha uma conversa direta com o gestor e expresse o desejo de que ele se comunique de forma diferente.

Lira sugere adotar a perspectiva do chefe e reconhecer que, se você está sendo pressionado, o chefe também pode estar. Não leve para o lado pessoal, pois ambos lidam com dificuldades.



Benefícios de começar uma boa relação com o novo chefe:

Fortalece seu networking e te faz ser lembrado para futuras promoções ou indicações para outros trabalhos.

Oferecer uma escuta atenta pode ser um recurso valioso para o progresso mútuo tanto do funcionário quanto do gestor.

Minha Experiência

Jovens contam como lidaram com novos chefes em início de carreira.

Vitoria Messias, 21, assessora de imprensa - Lucas Conti

Vitoria iniciou sua carreira aos 19 anos como estagiária e, desde então, vivenciou diferentes transições de chefes, tanto durante o período de estágio quanto após sua contratação.



Novo chefe e novo emprego. "Tive muita insegurança. Primeiro, devido à mudança do presencial para o home office. Foi um choque, pois não tinha contato visual nem comunicação diária com meu novo chefe. No entanto, eu sempre me esforcei para manter uma comunicação constante, enviava mensagens e solicitava feedback. Sempre fazia perguntas e me colocava disponível para conversar."



Dicas para lidar com novos chefes? "Tenha empatia, pois não sabemos exatamente o que o outro está passando e quais são suas dificuldades profissionais. Coloque-se no lugar do seu líder e compreenda que nem sempre suas expectativas serão atendidas. Além disso, compreenda seus próprios limites. Se perceber que está se sentindo desconfortável ou não está progredindo, converse com seu gestor a respeito".

Paula Villar, 23, estagiária de relações públicas - @aleaberlefotografo

Paula, graduanda em Relações Públicas, está realizando um estágio na área. Ela passou por uma transição de liderança, após estar acostumada com uma chefe anterior que era mais acolhedora e comunicativa.



Mudança de liderança. "No início, foi impactante e fiquei ansiosa. No entanto, assim que conheci minha nova chefe, estabelecemos uma boa conexão imediatamente, pois estávamos em um momento de correria, e precisávamos trabalhar em um ritmo acelerado, contando com o apoio uma da outra. Nos conhecemos por meio das demandas diárias, compartilhando opiniões e confiando uma na outra".



Dicas para lidar com novos chefes? "Busque ser transparente e entenda qual nível de intimidade profissional vocês podem desenvolver. Quando comecei a ser mais sincera e a demonstrar confiança em meu trabalho, notei que as coisas melhoraram. Pedir ajuda também foi importante, pois isso mostrou às pessoas que elas não precisavam ter medo de me ensinar. Por exemplo, há profissionais que nunca tiveram experiência em liderar estagiários, então podem não saber exatamente o que fazer."