Tem dificuldade em se desconectar do trabalho? Veja dicas de como descansar

O Dia Mundial da Saúde Mental é celebrado nesta terça (10). Mas não adianta cuidar dela em um único dia e deixá-la de lado no resto do ano, certo?



É por isso que o tema da semana é descanso, um baita aliado quando o assunto é saúde mental.

Falta de descanso é uma das causas para a Síndrome de Burnout e outros transtornos mentais, como ansiedade e depressão - Shintartanya/Adobe Stock

Não estamos falando apenas de uma boa noite de sono. Sabe quando trabalhamos depois do expediente, nos finais de semana ou em dias de folga? E, quando finalmente nos desconectamos, bate a culpa por não estar trabalhando?



Isso é sinal de que o descanso mental foi jogado para escanteio.



Por que ele é importante? Para recarregar as energias, diminuir o estresse e, principalmente, reestabelecer o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.



Ele ainda estimula a criatividade e produtividade. Ou seja, não descansar para trabalhar mais é contraproducente no longo prazo.



A falta de descanso, inclusive, é uma das causas para a Síndrome de Burnout e outros transtornos mentais, como ansiedade e depressão.

"É como se nossa mente fosse um computador com vários programas rodando ao mesmo tempo. Sem repouso, uma hora vai superaquecer e parar de funcionar", diz Ana Carolina Peuker, diretora de Mercado e Expansão da ABQV (Associação Brasileira de Qualidade de Vida no Trabalho).

O que explica a dificuldade em se desligar do trabalho?

Hiperconectividade



"Nós estamos em uma cultura de always on (sempre online, em português), já que os celulares nos deixam conectados o tempo inteiro. Isso gera sobrecarga mental e cognitiva", diz Peuker.



Além disso, eles trazem uma sensação de urgência. Ficamos de olho nas notificações o tempo inteiro para não perder nada importante.



Pressão



O trabalho, culturalmente, ocupa uma posição central na nossa vida. Se não estamos produzindo o tempo todo, a sensação é de que tem algo errado, não é?

"Parece que precisamos ser cada vez mais produtivos para atender a metas que, não raramente, são irrealistas. Esse nível de cobrança e pressão causa sobrecarga e dificuldade em estabelecer limites saudáveis", diz a psicóloga clínica Tatiane Paula Souza.

Para autônomos e freelancers, essa pressão tende a ser maior. Eles podem se sobrecarregar com tarefas excessivas e ter dificuldades em gerenciar o próprio tempo.



Empresas demandantes



A empresa também pode ser a responsável pela dificuldade em descansar. "Se o funcionário precisa estar disponível após o expediente ou aos finais de semana, temos um sinal de alerta", diz Souza.



Às vezes pode ser necessário, como um evento no sábado à tarde ou uma reunião com um cliente internacional. Faz parte do jogo. Mas, se a exceção virar regra, é preciso ficar atento aos seus próprios limites.

"Se pergunte: essa empresa atende aos meus valores de mundo e de carreira? Estou sendo respeitado? Estou assumindo responsabilidades que podem não ser minhas?", diz Rafael Piva, psicólogo e doutorando em Neurociências e Comportamento pela USP (Universidade de São Paulo).

Dá para impor limites sem perder o emprego? Sem dúvidas. Inclusive, esse já foi tema da nossa newsletter! Clique aqui para dar uma olhada.



Para Piva, conversas assim ajudam a exercitar maturidade emocional e profissional. "Não aceite tudo que te pedem de forma unilateral. A gestão precisa saber dos seus limites para não normalizar demandas extraordinárias."

Existe ainda um recorte socioeconômico nisso tudo. Muitas pessoas, em especial das classes C e D, substituem horas de descanso por mais trabalho para que o básico não falte em casa.



Piva ressalta que descansar também é uma necessidade básica. "Independentemente da classe social, trabalhar sem descanso é impossível. Com o tempo, os profissionais vão se desgastar, podem sofrer um acidente, ter falta de foco, ter um burnout…", explica.

Aqui, ter um sono de qualidade, tirar pequenas pausas ao longo do dia, respeitar os horários das refeições e ter momentos de lazer são formas de descansar.

Por falar nisso, Ana Carolina Peuker, da ABQV, deu uma série de dicas para quem tem dificuldade em se desligar. Veja a sessão Pergunte ao Especialista, logo abaixo.

Pergunte ao Especialista

Ficou mais difícil descansar a mente nos últimos anos?

Com certeza. A pandemia nos deixou mais conectados digitalmente, e a hiperconectividade nos estimula o tempo todo. A sensação de que tudo é urgente, já que está na ponta do dedo, aparece como causas de adoecimento por pesquisas científicas. Além disso, tivemos uma repercussão econômica da pandemia. A própria transformação digital fez muitos postos de trabalho desaparecerem, o que significa que há menos pessoas assumindo uma carga de trabalho maior. Isso leva à sobrecarga e ao adoecimento mental.



Como as empresas estão vendo o adoecimento dos profissionais?

A Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) estima que os casos de depressão e ansiedade aumentaram em mais de 30% depois da pandemia. Ficou muito claro que, se a empresa deseja ter negócios prósperos, ela precisa investir no capital humano. A crise de energia humana é real. As organizações precisam entender que limites entre vida pessoal e profissional são saudáveis e precisam ser estimulados. Mais do que isso, precisam oferecer uma proteção psicológica. Não adianta ter um cantinho da descompressão e não ter uma política orientada para preservar a saúde mental dos profissionais.



Que dicas daria para quem quer exercitar o descanso mental?

Invista em atividades analógicas, como ler um livro, caminhar, sair com amigos;

Cuide da saúde física. Pratique exercícios físicos, cozinhe, beba água;

Pratique a higiene do sono. Fuja de telas cerca de uma hora antes de dormir. Sua mente vai te agradecer por isso;

Faça pequenas pausas ao longo do dia. Estique o corpo, converse com colegas, pegue uma água gelada;

Estabeleça limites. Delimite um horário para demandas profissionais e só volte a pensar nelas no dia seguinte. Se puder, vale a pena ter um celular corporativo para fugir de mensagens fora de hora;

Dê uma chance para meditação e mindfullness. Se conectar ao tempo presente é uma forma de praticar o descanso mental;