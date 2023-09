Saiba como fazer um currículo de acordo com a descrição da vaga

São Paulo

Já pensou em fazer um currículo sob medida? Como assim?

É aquele currículo que corresponde à descrição da vaga de emprego.

Analisar os requisitos da vaga e quais são as habilidades exigidas são formas de extrair informações que poderão compor a criação do currículo - Insta Photos / Adobe Stock

Como fazer isso?

Veja quais são os requisitos obrigatórios listados para o cargo.

Por quê? É possível alinhar suas experiências profissionais com esses requisitos e destacar as palavras-chave relacionadas a essa posição em seu currículo, diz Paulo Augustinho, especialista em carreiras e recolocação.

Palavras-chave? Exemplo: para profissionais que são analistas financeiros, esses termos estariam descritos como: "é obrigatório o candidato ter experiência em fluxo de caixa" ou "conhecimento em sistemas SAP ou módulo financeiro".

Augustinho diz que o profissional não precisar incluir todos esses termos, mas aqueles que são mais relevantes para a posição anunciada.

Onde por? Se você tiver esses requisitos, pode citar nos tópicos "objetivos" e "resumo profissional", bem como na descrição das atividades desempenhadas em posições anteriores na seção "experiências profissionais".

Observe quais são as habilidades técnicas requeridas e verifique se possui alguma experiência relacionada a essa competência.

Exemplo: "Durante a faculdade, participei de um projeto onde trabalhei diretamente com fotografia".

Se for uma vaga nessa área, é importante destacar essa experiência no currículo, pois demonstra afinidade com o tema, indica Kamilly Oliveira, especialista em atração de talentos da Eureca, consultoria de RH voltada para juventudes.

Onde por? Na descrição das atividades dos cargos que desempenhou ou dos projetos que participou na seção "experiências profissionais".

Fique atento no que a vaga pede como requisitos ou habilidades escritas como "diferenciais" ou "preferíveis".

Por quê? Se você possuir alguma habilidade ou experiência que corresponda a esse diferencial, poderá se destacar em relação aos outros candidatos.

Lembre-se: o diferencial é importante, mas, como a própria palavra sugere, ele é um adicional que não deve impedir você de enviar seu currículo ou se candidatar a uma vaga, afirma Oliveira.

Copia e cola. Certifique-se de utilizar os termos descritos na vaga da mesma forma no currículo.

Por quê? "O profissional pode ter no currículo a palavra com o mesmo significado, mas escrita de forma diferente. Se o recrutador usar algum software para buscar o candidato, poderá acabar não o encontrando", diz Margareth Machado, fundadora do Currículo Legal, empresa especializada em auxiliar profissionais na conquista de empregos.

Exemplo: O profissional colocou que tem experiência em "rotinas administrativas", mas na descrição da vaga está "atividades administrativas".

Veja qual é o problema que aquela vaga precisa resolver na empresa

Por quê? Assim, fica mais fácil fazer os ajustes no currículo entendendo o que essa empresa está buscando. O currículo precisa mostrar ao recrutador quais são os benefícios daquele profissional ser contratado, explica Machado.

Dica extra: Augustinho diz que ao final do currículo, na seção "informações complementares", o candidato deve colocar apenas cursos ou atividades que estejam ligadas ao requisitos da vaga.

MAS, alguns campos não são alterados como ...

Dados pessoais (nome e formas de contato).

Formação acadêmica.

A menos que o profissional tenha um extenso histórico de educação formal. Nesse caso, deve escolher qual formação é mais relevante para a posição.

Conhecimento em algum idioma.

Evite:

Mentir seu nível de idiomas.

"Não é aconselhável incluir um idioma básico, especialmente se o conhecimento básico se limita ao inglês estudado no ensino médio", diz Augustinho.

Incluir vários cursos que não tenham relação com a vaga ou cursos realizados há muito tempo, que necessitariam de atualização

Currículo extenso com mais de duas páginas.

Por que fazer essa personalização?

Atrai a atenção dos recrutadores, que ao olharem rapidamente, percebem que você possui os requisitos da vaga.

Com a personalização, os recrutadores entendem que aquele profissional se atentou à descrição. Não é algo que ele simplesmente enviou para a empresa x ou y. Ele demonstrou interesse na empresa e adaptou seu currículo de acordo com a organização, diz Augustinho.

Pergunte ao Especialista

Espaço para responder dúvidas relacionadas ao Tema da Semana.

Mario Maffei, gerente da divisão de tecnologia da empresa de recrutamento PageGroup - Divulgação

Como usar o chatGPT para fazer um currículo de acordo com a descrição da vaga?

Antes de tudo, é muito importante ressaltar que o ChatGPT é uma ferramenta auxiliar que pode fornecer informações valiosas e sugestões iniciais, mas cabe ao candidato realizar um julgamento crítico ao criar o próprio currículo. Além disso, o candidato precisa ser honesto e preciso em relação às suas experiências e qualificações.

1) Leia cuidadosamente a descrição da vaga para entender os requisitos e responsabilidades do cargo, observando os principais pontos, habilidades e qualificações necessárias.

2) Faça uma lista de qualificações do profissional, destacando habilidades e experiências que se alinham com os requisitos da vaga. Isso pode incluir educação, experiência de trabalho anterior, habilidades técnicas e habilidades interpessoais. Realizados ambos os passos, é hora de iniciar as trocas com ChatGPT.

Ao abrir o chat, é válido iniciar a interação perguntando algo como "obter sugestões para criar um currículo de acordo com a descrição da vaga", descrevendo as informações relevantes sobre educação, experiência e habilidades, trazendo também a descrição da vaga e os requisitos específicos.

Lembre-se que o ChatGPT é uma ferramenta de troca interativa, ou seja, a relevância e complexidade das respostas vai depender totalmente do volume e qualidade das informações presentes nas perguntas. Por isso, é muito importante realizar as trocas interativas no mesmo chat, indagando sobre as melhores formas de destacar pontos chave do descritivo da posição no currículo ou solicitando que conexões sejam realizadas, visando aproximar ao máximo a lista de qualificações do profissional ao descritivo da posição.

Quais cuidados devem ser tomados ao usar a ferramenta para criar o currículo?

O ChatGPT pode gerar um rascunho inicial com base nas informações fornecidas pelo usuário, mas é essencial revisar e personalizar o currículo de acordo com as próprias experiências, habilidades e objetivos. Importante certificar que as informações sejam precisas e relevantes para a vaga que se deseja candidatar.