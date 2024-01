Como cumprir as metas de ano novo que você planejou semana passada

São Paulo

Se você segue tradições de ano novo à risca, muito provavelmente já tem ao menos uma listinha mental das suas metas profissionais para 2024.



Mas nem sempre é fácil tirar os objetivos do papel. Conversei com especialistas que ajudam a realmente cumpri-los. Vamos às dicas!



O mais importante: como começar? O pontapé inicial é o que vai nortear você nos próximos 12 meses.



Mas, antes, é importante refletir sobre o último ano para ter clareza sobre sua realidade.



"É preciso avaliar aquilo que você realizou ou deixou de realizar. Se seu objetivo foi alcançado, o que você fez? Se não foi, por que não rolou?", diz Andrea Trench, consultora de carreira e marca pessoal.

Autoconhecimento ajuda a entender como você funciona e o que cabe na sua realidade.

Reflita também sobre que evoluções você teve, o que aprendeu ao longo do ano e que mais o desafiou –e não só no âmbito profissional.

"Temos muitas áreas a administrar, e isso sempre precisa ser levado em conta. A vida não se divide entre pessoal e profissional: as coisas se misturam", diz Trench.

Um problema de saúde pode ter afetado seu desempenho no trabalho, por exemplo. Ter uma visão do todo ajuda a não ser injusto e autocrítico demais com seus processos.

No mais:

Tenha clareza sobre suas intenções. Entenda qual a importância das metas que você se propõe a cumprir para não perder o gás no longo prazo.

Sem megalomanias. Quando você tem muitos pontos na lista, é fácil perder de vista seu objetivo principal e ficar desmotivado.

"É preciso pensar: qual vai ser o foco do meu ano?", diz Trench.



Por isso, a dica é manter os pés no chão e estabelecer até três metas por ano. Ter objetivos factíveis e condizentes com seus recursos (tempo, dinheiro e habilidades) evita a frustração.

Seja o mais específico possível. Em vez de objetivos genéricos, como "conseguir um novo trabalho", descreva exatamente o que você quer.

"Como é esse novo trabalho? É alguma empresa específica? Como é o escritório? O regime é home office ou presencial?", diz Sgarbi.



"Deixe tudo especificado, para que seu cérebro comece a entender aquilo de forma objetiva."

Destrinche em pequenas metas. Depois de estabelecer seu foco principal, desmembre em objetivos menores para se manter em movimento.

Vamos seguir no exemplo de conseguir um novo trabalho. "Coloque como meta mensal se inscrever em cinco processos seletivos ou fazer ao menos uma entrevista", sugere Trench.

Eles também tornam uma grande meta mais fácil de lidar (e um pouco menos assustadora).

"E celebre suas pequenas metas parciais. Isso alimenta a motivação ao longo do ano. Mesmo que as pequenas não deem certo, todo e qualquer avanço conta."

E o mais difícil: como realmente cumpri-las? Se o fantasma das metas passadas assombra, aqui vão algumas dicas práticas de como evitar a frustração em 2024.

Aposte em lembretes visuais. Às vezes, não cumprimos metas porque esquecemos delas ao longo do ano.

"Use post-its, marque na agenda, faça um mapa mental, coloque como plano de fundo do celular… O que funcionar para você", diz Sgarbi.



"Eu uso minhas metas como senhas para entrar no computador ou sites. É um método divertido e muito útil, porque você não esquece nem da senha, nem da meta."

"Empilhamento de hábitos". Se seu objetivo for aprender um novo idioma para tentar trabalhar fora, por exemplo, vale intercalar lições e leituras com outro hábito que você já tem.

"A ideia é facilitar suas metas ao incluí-las no dia a dia. É como escovar o dente e passar fio dental. Você já vai escovar o dente de qualquer jeito, então já deixa o fio dental na pia", afirma Sgarbi.

Crie planos de ação factíveis. "É impossível realizar um plano que levaria três anos em um ano só", aponta Trench.

Para isso, pegue suas pequenas metas parciais e divida pelos 12 meses do ano, estabelecendo "checkpoints" mensais.



"Isso vai manter você focado. Não adianta ter um objetivo para o ano se mensalmente você se esquece dele."

Conte com uma rede de apoio. Divida seu objetivo com pessoas de confiança e colegas que possam ter um sonho semelhante.

"Ter alguém na caminhada com você facilita o processo e cria um ‘compromisso público’. É alguém que pode te motivar, que está torcendo por você e vai te ajudar quando você desviar o foco", diz Sgarbi.

3 conselhos para não deixar a peteca cair

Seja gentil com seu processo. Imprevistos acontecem, e às vezes nos faltam recursos para realizar até as pequenas metas.



"Temos que parar para entender como está a nossa realidade e nossa saúde para continuar seguindo o caminho que estipulamos", diz Gabriel Nogueira, mentor de carreiras e especialista em gestão de pessoas.

"Motivação é algo dinâmico e requer esforço contínuo. Precisamos ser gentis com nós mesmos para mantermos nossa saúde mental, que é o mais importante."

Lembre-se: autocobrança em excesso é mais nociva do que produtiva.

Não tenha medo de recalcular a rota. Planos existem para serem mudados. "Nós precisamos deles para entrar em movimento. Não tem nada de errado em parar e mudar o que você tinha planejado se, na prática, não estiver dando certo", diz Simone Sgarbi.

Está tudo bem, também, se você mudar de objetivo no meio do ano. É importante sempre refletir se suas metas ainda estão de acordo com seus valores e o que você realmente quer –em todas as áreas da vida.

Crie objetivos pessoais também. O que você quer para o seu ano, para além das metas profissionais?