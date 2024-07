'Fale mais sobre você': como se apresentar em uma entrevista de emprego

São Paulo

"Fale mais sobre você". Ao ouvir isso em uma entrevista de emprego, muitos candidatos se desesperam por não saber o que responder. Devo falar sobre minha vida pessoal? Contar sobre todas as experiências profissionais?



Saber como responder e o que priorizar é essencial para iniciar o processo seletivo com mais tranquilidade.



Para começar... O objetivo do recrutador com essa pergunta é ter um resumo do perfil do profissional, explica Gloria Horie, gerente sênior da Michael Page.



"É quase um aquecimento, digamos assim, para as perguntas que seguem e para saber se aquela pessoa faz sentido para a posição que está tentando", diz Horie.

Falar sobre si mesmo é uma oportunidade para demonstrar ao recrutador sua habilidade de comunicação - Drobot Dean/Adobe Stock

Para Lucas Rizzardo, diretor de vendas do Indeed, é uma chance de compartilhar aspectos que não estão no currículo.



↳ "Como é teu perfil? E teu dia a dia? O que gosta de fazer nas horas vagas? Como seu perfil se alinha com a cultura da empresa?", exemplifica.



Em resumo: é o momento de relatar sua trajetória profissional e fazer o recrutador entender mais sobre seu perfil.



Então, vamos a algumas dicas para facilitar a construção de uma boa resposta:



1. Mantenha a vaga desejada em mente. Traga pontos que, de alguma forma, se relacionam com a função em jogo, diz Horie. Use seu relato para mostrar que tem as habilidades requisitadas para aquele cargo.



Exemplo: em um processo para uma vaga de marketing, você não precisa perder tempo com detalhes sobre uma experiência que teve em vendas.



Se suas experiências não têm uma relação clara com a vaga, é o momento de estabelecer conexões entre elas e as competências exigidas.



2. Tenha cautela com informações pessoais. Elas são importantes e podem ser um diferencial nessa etapa da entrevista, mas é preciso saber dosar.



A sugestão da gerente da Michael Page é começar a resposta com a parte pessoal, sem se aprofundar muito. "Meu nome é tal, estudo/me formei em tal curso, meu objetivo profissional é esse...".



↳ Há candidatos que detalham estado civil e idade, mas, segundo Horie, os recrutadores não esperam receber essas informações em um primeiro momento.



Hobbies e trabalhos voluntários são bem-vindos e podem ser citados, na opinião de Rizzardo. "Eles falam sobre você. Dá para gerar uma boa percepção para o recrutador a partir de links com o descritivo da vaga e a cultura da empresa", diz o diretor da Indeed.



3. Organize a resposta. Falar sobre si mesmo é uma oportunidade para demonstrar ao recrutador sua habilidade de comunicação e construção de pensamento lógico.



Você pode criar uma linha do tempo e escolher começar do presente (vaga atual) para o passado (formação) ou vice-versa. Não esqueça do futuro: falar sobre seus objetivos de carreira é importante.



Não apenas repita o que está em seu currículo, tente complementar com informações extras que não couberam por lá.



Dica valiosa: ficou em dúvida sobre o melhor jeito de organizar a resposta? Pergunte ao recrutador como ele prefere, recomenda Horie.

Peça que ele te interrompa ou faça perguntas caso queira mais detalhes enquanto você estiver falando.

4. Cuidado com o tempo. Não é o momento de ser breve, mas você também não deve ser prolixo na resposta. Tome cuidado para não exagerar, nem investir muito tempo em experiências não relevantes ou recentes, pontua a gerente da Michael Page.



Na visão de Lucas Rizzardo, há dois cenários: o de um profissional júnior, que pode usar mais tempo para falar sobre questões pessoais; e o de um profissional mais sênior, que deve reduzir o relato pessoal para ter mais tempo para falar sobre competências.



Se você acha que pode ficar nervoso nesse momento, preparação anterior é fundamental, complementa Horie.



Lembre-se: não há certo ou errado. Não existe uma receita de bolo para "falar mais sobre você" na hora da entrevista, dizem os especialistas. Tudo vai depender da vaga, do seu perfil e das experiências que teve.



"Não existe uma resposta correta, mas as dicas ajudam a causar uma boa impressão ao focar em pontos relacionados à vaga, evitando clichês e explicando objetivos e ambições profissionais," diz Rizzardo.

Conselhos de CEO

Profissionais em cargos executivos dão dicas para quem está em início de carreira

Tatiana Pimenta, 42, fundadora e CEO da Vittude - Paulo Liebert/Divulgação

Sobre ela: Tatiana Pimenta é fundadora e CEO da Vittude, plataforma de desenvolvimento e gestão de programas de saúde mental para empresas. Engenheira civil de formação, com MBA pelo Insper e especialização em empreendedorismo social pelo Insead, escola francesa de negócios. É empreendedora, palestrante e produtora de conteúdo sobre saúde mental e bem-estar.



Meu primeiro emprego... Foi como trainee do Grupo Votorantim, pouco tempo depois de ter concluído a graduação. Mas dos 12 aos 17 anos ajudava meus pais, aos finais de semana, em uma lanchonete na minha cidade natal. Ficava no caixa, anotando pedidos, atendendo clientes e até mesmo servindo as mesas. Ter esse primeiro contato com o comércio, ainda bastante nova, talvez tenha sido responsável por desenvolver em mim habilidades de comunicação e negociação.



Um erro do qual não esqueço... Delegar pouco, o que muitas vezes gerou sobrecarga para mim. Aprendi que a liderança eficaz envolve empoderar os colaboradores e permitir que eles assumam a responsabilidade por seus projetos. Como executiva e como CEO à frente da Vittude, errei em não comunicar claramente a visão, estratégia e objetivos da empresa. Isso fez com que, em alguns momentos, a execução não saísse exatamente como planejado.



Uma habilidade essencial... A capacidade de aprender continuamente. Ao meu ver, o desenvolvimento contínuo e a adaptabilidade são fundamentais. Ao investir no autodesenvolvimento e cultivar habilidades como pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional e proficiência tecnológica, os profissionais estarão bem posicionados para navegar pelo futuro do trabalho com sucesso.



Um conselho para jovens profissionais... Invistam no aprendizado contínuo e desenvolvam uma mentalidade adaptável e resiliente. Cursos online, workshops, mentorias e eventos da indústria são ótimos recursos. Não espere que o conhecimento venha até você; busque ativamente novas habilidades e conhecimentos.

Dica de carreira

Orientações para seu desenvolvimento pessoal e profissional

Se não há um código de vestimenta no trabalho, como saber o que vestir?



O "guarda-roupa profissional" varia de acordo com o tipo de empresa e ambiente de trabalho. É necessário levar em consideração o bom senso e adaptar-se à cultura da organização. Veja duas dicas:



1. Opte por estilos simples, como camisas ou camisetas brancas ou pretas, calças em cores tradicionais e sapatos ou tênis confortáveis.



2. Faça uma leitura do cenário. Observe as redes sociais ou o site da empresa para analisar que tipo de roupa os funcionários usam, ou pergunte aos colegas de trabalho.



*As dicas são de Paula Esteves, co-CEO e sócia da Cia de Talentos.



Leia a reportagem completa sobre vestimenta no trabalho aqui.