Como saber se empreender é o caminho ideal para sua carreira

São Paulo

Há diferentes caminhos para seguir quando falamos sobre carreira, e um deles é o empreendedorismo.



Mas o que significa empreender? Neste caso, estamos falando sobre começar um novo negócio.



↳ "É criar uma estrutura, no caso, uma empresa, para resolver um problema", diz José André Nunes, 22, CEO e fundador da Start Carreiras, plataforma que conecta universitários a empresas.



Isso é diferente de ser um profissional autônomo, que também vende serviços e é dono do próprio trabalho, explica Danilca Galdini, diretora de Insights da Cia de Talentos.



↳ O empreendedor começa sozinho ou com uma equipe pequena, mas tem o objetivo de ampliar sua estrutura, criar um negócio sustentável e que vai crescer, afirma a especialista.

O empreendedor lida com burocracias, questões financeiras e jurídicas, clientes, investidores, vendas e resolução de problemas - Wenich/Adobe Stock

É importante lembrar que... "No Brasil, as pessoas empreendem mais por necessidade do que por oportunidade", diz Galdini. "Muitas vezes, falta tempo de dedicação e de preparo, porque você está empreendendo para ter um dinheiro ali no fim do mês."

Mas como saber se esse é o caminho para sua carreira?



1º passo: entenda por que você quer empreender.



Para Nunes, é importante ser uma pessoa inconformada. "Você tem que estar indignado com o jeito que as coisas acontecem, porque o principal ponto é buscar uma nova maneira de lidar com os problemas", diz o fundador da Start Carreiras.



De acordo com Galdini, muitos justificam a motivação dizendo que querem criar uma empresa do seu jeito, com a cultura e o funcionamento que julgam ser ideais.



Mas... "Se você vai empreender, entenda que poucas vezes será do seu jeito", argumenta a diretora da Cia de Talentos. A maioria das pessoas começa negócios na área de serviços, que depende 100% da demanda do outro.



2º passo: identifique as habilidades que você tem e as que não tem.



O que é importante para empreender:



Flexibilidade e resiliência. É importante ter ciência de que seus planos não vão acontecer do jeito que você imagina. "Tem que ir atrás, testar o caminho A, B e C, e saber receber 'nãos'", diz Galdini.



Tomada de decisão. Ela faz parte da rotina, principalmente no começo, e não há como delegar para o outro. Você pode não ter conhecimento de tudo, mas terá que ir atrás de alguém que te ajude a saber qual é a melhor decisão a ser tomada.



Capacidade de atrair pessoas. Você precisa conseguir juntar outros profissionais em nome do seu objetivo e saber vender o seu sonho para que outros se dediquem e construam a empresa ao seu lado, diz Nunes.

Para atrair clientes, também é importante saber se relacionar com os outros.

Não ter tais habilidades não lhe impede de empreender, mas é importante ter clareza do que você precisará desenvolver, pois será uma energia a mais empregada.



↳ "Pessoas que gostam de estruturas claras, processos bem definidos e que não gostam de correr riscos certamente vão ter mais desafios caso abram uma empresa", complementa Galdini.



Ainda em dúvida se é para você? Trago mais pontos a considerar:



O dia a dia. Parte do trabalho consiste em fluxos e processos, e outra parte é de instabilidade e mudança. Há burocracias e questões financeiras e jurídicas, ao mesmo tempo em que há diálogo com clientes, investidores, vendas e resolução de problemas.



↳ "Você tem que estar disposto a fazer tudo. Tudo mesmo, inclusive tarefas nas quais você não é bom e que não quer fazer", relata Nunes.



Vida pessoal x profissional. Principalmente no começo, será difícil separar os dois âmbitos. Por mais que você tenha sócios e uma equipe, o trabalho pode impactar seu relacionamento amoroso e familiar, por exemplo. Estar preparado e alinhar expectativas em relação a isso é essencial, diz Galdini.

Se decidir empreender, trago duas dicas finais:

Ouça quem já passou por isso. Busque mentores, acompanhe organizações que trabalham com empreendedorismo e faça networking.

Comece. Mesmo que você ainda não consiga se dedicar 100%, separe um pouco de tempo na semana para pensar e planejar seu negócio.

Conselhos de CEO

Profissionais em cargos executivos dão dicas para quem está em início de carreira

Camila Miglhorini, 41, CEO da rede Mr. Fit - Divulgação

Sobre ela: Camila Miglhorini é empresária e tem mais de dez anos de atuação no segmento de alimentação fora de casa (food service). Ela administra a Mr. Fit, franquia de alimentação saudável, e dá palestras para empreendedores que estão começando seus negócios.



Meu primeiro emprego... Foi vendendo "geladinho" dos 8 aos 16 anos de idade. Depois, fui aprendiz de lanchonete, já com carteira assinada.



O que eu faria diferente... Investir mais cedo em networking e parcerias estratégicas. Entendi com o tempo que ter uma rede sólida de contatos e alianças pode abrir portas e trazer novas oportunidades. Networking é uma peça-chave para o sucesso de qualquer empreendedor.



Um erro do qual não esqueço... Não delegar tarefas com eficiência e não confiar plenamente na minha equipe. Eu achava que tinha que controlar tudo e executar tudo sozinha para garantir que as coisas fossem feitas da maneira certa. Isso só me sobrecarregava e limitava o crescimento do meu negócio.



Uma habilidade essencial... Comunicação eficaz. Isso envolve não apenas saber se expressar de maneira clara e objetiva, mas também ouvir atentamente, fazer perguntas adequadas, adaptar a mensagem ao público-alvo e transmitir confiança e empatia.



Um conselho para jovens profissionais... Busque sempre o equilíbrio entre a ambição e a paciência. Tenha sonhos grandes, mas esteja dispostos a percorrer um caminho gradual para alcançá-los. A pressa nem sempre é aliada do sucesso, então confiem no processo, sejam persistentes e mantenham o foco nos objetivos a longo prazo.

Dica de carreira

Orientações para seu desenvolvimento pessoal e profissional

Como desenvolver sua criatividade no trabalho?



1. Crie repertório. Ver filmes, ouvir músicas, ler livros, conversar com diferentes pessoas, ter hobbies. Quanto maior a diversidade do nosso ambiente, mais possibilidades de ser criativos vamos ter.



2. Entenda como sua criatividade funciona. Autoconhecimento é essencial para treinar diferentes olhares, pensamentos e formas de expressão. Identifique como você percebe o mundo e como manifesta suas ideias.



3. Erre para acertar. Todos os especialistas com quem conversei afirmaram: aceitar o fracasso é essencial no processo da criatividade. Depois de cometer erros, é importante olhar para trás e aprender com eles.



4. Tenha uma comunidade de apoio. Você só vai se arriscar se tiver um ambiente com liberdade e segurança para errar. Entre em grupos de discussão, exponha suas ideias e ouça as propostas dos seus colegas.



*As dicas são de Joana Wosgrau, head de comunicação da Transcriativa, Lívia Felizardo, diretora de produtos da Vivae, e Thiago Gringon, coordenador da pós-graduação em criatividade, experiências e comunidades da ESPM.



Leia mais sobre criatividade no trabalho aqui.