Você sabe organizar suas finanças? Veja dicas para gerenciar melhor o salário

Você se considera uma pessoa bem resolvida financeiramente? Saber gerenciar o salário pode ser uma tarefa difícil, principalmente para quem está entrando no mercado de trabalho.



Por isso, a edição de hoje vai explicar por onde começar quando o assunto é organização financeira.



Por quê? É muito importante saber qual a melhor forma de gastar seu dinheiro sem precisar parar de viver o agora, afirma Júlia Ábi-Sâmara, educadora financeira. "É sobre fazer um balanço entre o momento presente e o futuro."



E mais: a organização evita estresse e ansiedade. "O bem-estar financeiro tem impacto direto na saúde mental", diz Harenton Ribeiro, diretor de previdência e investimentos da Aon, multinacional de gestão de riscos e benefícios, no Brasil.

Veja como começar a organizar o dinheiro que você ganha:

1º passo: faça um levantamento dos seus gastos. Sua organização precisa ser realista, argumenta Ábi-Sâmara. Pegue seus extratos dos últimos três meses e tire sua média de gastos por áreas, como alimentação, moradia, saúde e lazer.



"Não olhe somente para gastos essenciais. Cada pessoa tem uma vida financeira específica. Se você faz doações ou costuma presentear muito os outros com frequência, precisa considerar isso também", complementa a educadora.



A partir do entendimento de quais são suas despesas, há duas situações e caminhos a seguir:



⭢ Se você gasta mais do que ganha... Precisa fazer reajustes. Em quais gastos você consegue mexer?



Não é preciso ir ao extremo e cortar totalmente, explica Ábi-Sâmara. Às vezes, você consegue adaptá-lo. Veja exemplos:

Em vez de parar de pedir delivery, estabeleça um teto de gastos e transfira um crédito para gastar por mês no aplicativo.



Se sua academia é muito cara, pesquise opções que sejam mais em conta.

A pior coisa que um jovem pode fazer no começo de carreira é ter dívidas, explica Michael Viriato, assessor de investimentos e colunista da Folha. "Você acaba carregando isso para o futuro e vira uma bola de neve."



⭢ Se seus gastos estão mais controlados... É hora de definir a porcentagem que será guardada mensalmente para seu futuro.



Uma diretriz amplamente utilizada é a regra dos 50/30/20:

50% da sua renda líquida destinada às necessidades básicas, como moradia, alimentação e transporte;

30% para gastos não essenciais, como lazer e compras;

20% direcionados para investimentos.

Mas... Principalmente em início de carreira, guardar 20% é muito difícil, pontua Viriato. O salário geralmente não é muito alto, e os gastos são.



Por isso, você não deve tentar encaixar sua vida em cima dessa divisão, complementa Ábi-Sâmara, mas precisa, a partir da identificação de seus gastos, estabelecer uma porcentagem que é realista para sua vida.

"Se você ganha R$ 2 mil e gasta R$ 1.800, esses R$ 200, ou seja, 10%, é o valor que vai investir no final do mês. Mas poderia ser R$ 100, R$ 50, R$ 30...", diz a educadora.

2º passo: estabeleça prioridades para o dinheiro que está sendo poupado. Ao começar a guardar dinheiro, duas coisas são importantes: reserva de emergência e aposentadoria.



A reserva é aquele dinheiro que a gente precisa ter guardado para situações inesperadas, explica Ábi-Sâmara. "O valor inicialmente precisa cobrir três meses de gastos, idealmente seis, e, no futuro, um ano. Mas ela demora para ser construída."



Já a aposentadoria é o pilar de longo prazo, mas também precisa ser um dos primeiros a se pensar, de acordo com Harenton Ribeiro. Busque opções, como planos corporativos, previdência privada ou o Tesouro Renda +.



3º passo: além de poupar, comece a investir.



Calma. Não vou sair indicando ações para você investir. Mas, depois que você conseguir se organizar para guardar o dinheiro, a ideia é que ele se multiplique com o tempo.



Para iniciantes, o primeiro passo é buscar conhecimento. "Recomendo começar a estudar os investimentos de renda fixa, considerados mais seguros, mais conservadores. Depois, dá para ir elaborando, se quiser diversificar mais. Mas procure entender esses conceitos básicos", explica Ábi-Sâmara.

Além dos três passos, deixo algumas dicas finais sobre gestão financeira:



O importante é começar. "Independente do valor que você consegue guardar, quanto antes começar, melhor, porque você coloca o tempo a seu favor", diz Ribeiro.



Converse sobre dinheiro. "Pergunte a seus parentes: o que vocês fizeram que deu certo ou que não deu certo? O que gostariam de ter começado a fazer antes? Isso vai te ajudar a entender o impacto que suas ações de hoje têm lá na frente", aconselha Ábi-Sâmara.



Veja a organização financeira como autocuidado. "Em vez de olhar como obrigação, crie um ritual para fazer com que fique mais leve. Toda sexta-feira, quando olhar meu extrato e analisar meus gastos, eu posso fazer um pão de queijo, um chá, um café... Algo que eu goste", exemplifica a educadora.



Cuidado com a procrastinação. "Cuidar do seu dinheiro não é opcional. Ele já está entrando na sua conta. A questão é se você está tomando atitudes boas ou ruins para você", afirma Ábi-Sâmara.

Conselhos de CEO

Profissionais em cargos executivos dão dicas para quem está em início de carreira

Marcio Aguiar, 56, diretor-executivo da Nvidia na América Latina - Divulgação

Sobre ele: Marcio Aguiar é graduado em administração pela Universidade Loyola Marymount, em Los Angeles, na Califórnia, e, em 2023, foi eleito uma das 500 personalidades mais influentes da América Latina, pela Bloomberg Línea. Com mais de 25 anos de experiência em vendas em TI, está há 10 na Nvidia.



Meu primeiro emprego... Foi como estagiário na Coca-Cola, no Rio de Janeiro. Inicialmente, atuei na área de pesquisa de mercado, onde desenvolvi habilidades analíticas e de coleta de dados. Posteriormente, fui transferido para contabilidade, o que me proporcionou uma visão abrangente sobre as operações financeiras da empresa.



O que eu faria diferente... Investiria mais em preparação para a carreira, especialmente para assumir cargos com maior responsabilidade. Muitas vezes, acreditamos que estamos prontos para desafios maiores e assumimos posições sem a preparação adequada. Com o tempo, percebemos que um conhecimento mais profundo e específico é necessário, e essa preparação poderia ter facilitado minha trajetória e contribuído para um desempenho ainda melhor.



Um erro do qual não esqueço... Confiança excessiva em alguns colegas de trabalho que não mereciam. Essa experiência me ensinou a ser mais criterioso e cuidadoso ao estabelecer relações profissionais e a confiar em minha intuição na escolha de parcerias.



Uma habilidade essencial... Bom relacionamento com pessoas. As relações interpessoais são fundamentais em qualquer ambiente de trabalho, e a capacidade de comunicação eficaz, empatia e colaboração são essenciais para o sucesso profissional e organizacional.



Um conselho para jovens profissionais... Compreendam a importância da experiência e do conhecimento das gerações anteriores. As pessoas mais velhas têm muito a ensinar, e é essencial valorizar essa sabedoria. Além disso, é importante reconhecer que o desenvolvimento de carreira não acontece tão rapidamente quanto desejamos. É preciso respeitar processos e ser paciente. Encorajo também a aceitar novos desafios e mudanças, sem medo do incerto