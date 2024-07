'Fear of switching off': como driblar o medo de se desconectar do trabalho

São Paulo

Esta é a edição da newsletter FolhaCarreiras. Quer recebê-la às segundas-feiras no seu email? Inscreva-se abaixo.

Carreiras Informações sobre mercado de trabalho e dicas para universitários e recém-formados alavancarem sua vida profissional Carregando...

Qual foi a última vez em que você se desligou do trabalho?



Quero dizer, realmente se desligou? Sem pensar, se preocupar ou ter alguma pendência martelando na sua cabeça.



Caso não se lembre, você pode estar sofrendo de algo que tem nome: "FOSO", ou "fear of switching off" (medo de se desconectar, em português). É quando os trabalhadores continuam ligados no trabalho mesmo em momentos de descanso, como feriados, fins de semana e férias.

O termo remete a outro do inglês, mais conhecido: o "FOMO" ("fear of missing out", ou medo de perder algo).

Checar um email depois do expediente ou mandar uma mensagem no fim de semana são sinais de que você não está se desligando do trabalho - Oatawa/AdobeStock

Entenda: o movimento ganha força na pandemia, quando parte dos profissionais foi trabalhar de casa e os limites entre vida pessoal e profissional se perderam, explica Maria Sartori, diretora associada da Robert Half.



No pós-pandemia, as pessoas —principalmente de gerações mais novas— começaram a questionar essa ideia de viver para trabalhar, complementa Patricia Agopian, especialista em carreira.



Mas... Nem sempre é fácil estabelecer limites. "Há um medo de ficar ausente e ser visto como alguém descomprometido. E, às vezes, há também lideranças tóxicas que colocam as pessoas num looping de trabalho", diz Agopian.



Checar um email depois do expediente, mandar uma mensagem no fim de semana, querer adiantar uma tarefa no domingo para que a segunda-feira seja mais tranquila... Todas essas ações são sinais de que você não está se desligando do trabalho.



↳ Não são só os nativos digitais que ficam hiperconectados. Profissionais com mais tempo de carreira também têm dificuldade de desligar, comenta Sartori.

"Isso acontece em algumas empresas de maneira generalizada, é cultural. Se eu sou diretora, saio de férias e fico mandando mensagem para a minha equipe, qual é o exemplo que eu passo? Que todo mundo deve estar conectado durante as férias", explica a diretora.

As consequências? Impacto negativo nos relacionamentos pessoais, na saúde e na produtividade.

"Se você não descansa, sua capacidade de lidar com pessoas, de encontrar as melhores soluções, de raciocínio vai ser reduzida", diz Agopian.

Provavelmente, você sabe que não se desconectar faz mal. Mas isso talvez não seja o suficiente para conseguir se desligar.

Vamos, então, às dicas de como conseguir se desconectar 100% do trabalho durante seu descanso:

1. Alinhe expectativas. Tenha uma conversa franca com seu gestor sobre o que é esperado de você, indica Sartori. O diálogo transparente fará com que você saiba como é a cultura da empresa em relação a isso.



2. Estabeleça limites. Se não for possível se desligar por completo, faça um acordo para que você tenha um horário específico no dia onde você vai se conectar e, logo depois, se desconectar.



3. Organize suas pendências. Separe meia hora na sua sexta-feira para listar todas as pendências de trabalho e elencar prioridades. Pode ser no papel ou no computador. Isso fará com que você consiga descansar, sabendo que vai resolver as coisas na segunda, diz Sartori.

O mesmo pode ser feito em vésperas de feriados ou férias.

4. Faça planos para o momento de descanso. Em vez de focar em não pensar no trabalho, concentre-se nas atividades que vai fazer longe dele. Pode ser qualquer coisa: ir à academia, ler um livro, ver uma série, jantar com o namorado.

A tática mais eficaz para abrir mão de um hábito ruim —como checar o email fora do expediente— é criar um novo no lugar.

IE | Como criar hábitos Um guia em newsletter com dicas de como abandonar hábitos ruins e criar novos no lugar Carregando...

5. Desafie seu medo do desastre. Se seu medo é perder um email importante, faça um esforço para passar a noite sem checá-lo. Depois, passe um fim de semana todo. Você vai perceber que, às vezes, as pessoas conseguem resolver o problema sozinhas se você não ajudá-las de imediato.



E lembre-se: as lideranças têm papel essencial em mudar uma cultura que não deixa funcionários se desconectarem. Pode ser que, mesmo cumprindo todas as dicas, não seja possível mudar essa realidade. Nesse caso, a saída pode ser trocar de área na empresa ou buscar um novo emprego.

Conselhos de CEO

Profissionais em cargos executivos dão dicas para quem está em início de carreira

Tatiana Sadala, 39, CEO e co-fundadora da Todas Group - Divulgação

Sobre ela: Tatiana Sadala tem MBA pela IE Business School e mais de 15 anos de experiência em multinacionais como Johnson & Johnson e Coca-Cola. É CEO e co-fundadora da Todas Group, uma startup que apoia empresas a acelerarem a carreira de mulheres para alcançarem posições de liderança.



Meu primeiro emprego... Foi um estágio em uma consultoria de construção de marcas. Na faculdade, vi um anúncio de um concurso cujo prêmio era um mês de estágio e, com muita dedicação, ganhei e fiquei lá por um ano. Aprendi que na carreira vão-se os crachás e ficam as pessoas. Minha primeira chefe da vida é minha mentora e amiga até hoje.



O que eu faria diferente... Buscaria mentores do mercado que eu admirasse desde cedo para trocar experiências abertamente. Por meio deles, investigaria novas perspectivas de caminhos de carreira e desenvolvimento, como autônoma, empreendedora, executiva, para ir além das referências mais próximas e abrir a mente.



Uma habilidade essencial... Adaptabilidade. Hoje muito se fala em habilidades relacionadas a carreiras que não existiam até recentemente. Por isso, aprender diariamente é chave para uma jornada de sucesso. Com a lente de gênero, destaco também o posicionamento. Mulheres chegam ao patamar de autoconfiança dos homens aos 40 anos de idade, então vá em frente, não espere. Muitas vezes será fundamental posicionar-se com assertividade sem perder-se de você.



Um conselho para jovens profissionais... Lembre-se de que o caminho é difícil. Tente não se iludir com os sucessos imediatos dos TikTokers, por exemplo, construa sua base sólida. Você poderá ter dificuldade em entrar no mercado de trabalho, expectativas frustradas e os reconhecimentos não serão imediatos, mas isso faz parte. Persista e siga em frente, com uma base sólida, os resultados esperados chegarão