Microsoft e Nvidia se unem para captar US$ 1,3 bilhão para Inflection AI

Londres | Financial Times

A Inflection AI, uma startup de inteligência artificial criada por um dos fundadores da DeepMind, levantou US$ 1,3 bilhão (R$ 6,32 bilhões) da Microsoft e da Nvidia, entre outras, enquanto cresce o interesse de investidores pela IA generativa.

Liderada pelo executivo-chefe Mustafa Suleyman, a equipe de 35 pessoas da empresa, trazidas da DeepMind, Google, OpenAI e Microsoft, lançou um chatbot chamado Pi, somando-o à enxurrada de produtos semelhantes lançados ao público este ano por empresas como OpenAI, Google e Snap.

Com a entrada da Nvidia em sua rodada de investimentos, a start-up com sede em San Francisco (Califórnia), cofundada pelo criador do LinkedIn, Reid Hoffman, disse que tem acesso a 22 mil GPUs Nvidia H100, o recurso mais procurado na indústria de IA atualmente, custando US$ 40 mil cada um.

O cofundador da DeepMind e CEO da Inflection AI, Mustafa Suleyman - Getty Images via TechCrunch

A Microsoft, outro investidor líder, fez uma aposta grande e pública na OpenAI, criadora do ChatGPT, empresa líder no desenvolvimento de IA generativa, em um "investimento multibilionário" ao longo de vários anos. Pessoas familiarizadas com as negociações disseram anteriormente que a OpenAI estava buscando US$ 10 bilhões da Microsoft em uma avaliação de US$ 29 bilhões.

Kevin Scott, diretor de tecnologia da Microsoft, disse que "empresas ambiciosas de IA como a Inflection AI são pioneiras na indústria com produtos transformadores que são acessíveis, fáceis de usar e mostram as muitas possibilidades da IA".

A arrecadação de fundos ocorre enquanto a empolgação pelas start-ups de "IA generativa" se intensifica desde o lançamento do chatbot ChatGPT da OpenAI, no final do ano passado, criando um raro ponto positivo num cenário tecnológico dominado por avaliações em queda e cortes de empregos. No mês passado, a startup Cohere, com sede em Toronto (Canadá), levantou US$ 270 milhões da Nvidia, entre outros, com uma avaliação de US$ 2,1 bilhões. Enquanto isso, a start-up francesa de IA Mistral, de apenas quatro semanas, levantou este mês 105 milhões de euros (R$ 552 milhões) na maior rodada de investimentos sementes da Europa.

O chatbot Pi, da Inflection, pode ter conversas pessoais com os usuários, seja diretamente por meio de um aplicativo, seja por mensagem de texto, WhatsApp, Instagram ou Facebook.

Em seu lançamento em maio, Suleyman descreveu o chatbot como tendo a personalidade de uma caixa de ressonância simpática, em vez de tentar fornecer informações. O produto, que foi testado em versão beta por usuários durante vários meses, destina-se apenas a conversas casuais, em vez de escrita ou codificação, o que o torna mais seguro e fácil de controlar, disse Suleyman.

Suleyman fundou a Inflection após sua saída no início de 2022 do Google, onde ajudou a desenvolver o modelo de conversação LaMDA.

Ele foi um dos três fundadores do Google DeepMind, com sede em Londres, que foi criado no Reino Unido em 2010 e comprado pelo Google por 400 milhões de libras (R$ 2,44 bilhões) quatro anos depois.

Suleyman deixou a DeepMind em 2019 após uma investigação independente sobre acusações de bullying e assédio contra ele. Ele se desculpou publicamente por seu comportamento, dizendo em uma entrevista gravada que "realmente estraguei tudo" e que foi "muito exigente e bastante implacável".

A Inflection anteriormente levantou dinheiro de empresas de capital de risco, incluindo Greylock Partners, onde Suleyman continua sendo um investidor.

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves