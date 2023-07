Veja os melhores livros de tecnologia do primeiro semestre de 2023

Financial Times

Os cuidados para preservar nossa privacidade e liberdade de pensamento diante do avanço da neurotecnologia, o potencial que a tecnologia tem na construção de uma sociedade menos desigual e o avanço da computação quântica são alguns dos temas abordados pelos livros de tecnologia que ganharam destaque no primeiro semestre de 2023, na seleção do editor de inovação do Financial Times, John Thornhill.

Veja abaixo as obras sugeridas, seguidas pelos comentários do especialista.

Power and Progress: Our Thousand Year Struggle over Technology and Prosperity [Poder e progresso: nossa luta de mil anos por tecnologia e prosperidade]

Daron Acemoglu e Simon Johnson, ed. PublicAffairs (560 págs.), R$ 70,47 (ebook)

Ouça os "technorati" do Vale do Silício e você pensará que o futuro já está escrito em código de computador, se não nas estrelas. Neste livro abrangente e convincente, dois professores do MIT rejeitam qualquer noção de determinismo tecnológico e exploram como os países podem moldar a tecnologia para criar sociedades mais humanas.

The Battle for Your Brain: Defending the Right to Think Freely in the Age of Neurotechnology [A batalha pelo seu cérebro: defendendo o direito de pensar livremente na era da neurotecnologia]

Nita A. Farahany, ed. St. Martin’s (288 págs.), R$ 72,28 (ebook)

Avanços recentes em neurotecnologia estão trazendo alívio muito necessário para vítimas de derrame e epilépticos. Mas a crescente capacidade de examinar e penetrar em nossos cérebros também abre possibilidades sinistras para militares, empresas e governos malignos. Farahany defende as salvaguardas de que precisamos para preservar nossa privacidade e liberdade de pensamento.

The Everything Blueprint: The Microchip Design That Changed the World [O projeto de tudo: o design do microchip que mudou o mundo]

James Ashton, ed. Hodder & Stoughton (423 págs.), R$ 47,65 (ebook)

Mais de 1 trilhão de microchips são vendidos todos os anos, operando de smartphones e mísseis nucleares a escovas de dentes e brinquedos. Um número surpreendente deles é usado em projetos de uma empresa britânica altamente bem-sucedida e pouco celebrada: Arm. Nesta brilhante biografia corporativa, Ashton relata as origens dela e sua notável influência global.

More Than a Glitch: Confronting Race, Gender, and Ability Bias in Tech [Mais que uma falha: confrontando o preconceito de raça, gênero e capacidade em tecnologia]

Meredith Broussard, ed. MIT (248 págs.), R$ 103,66 (ebook)

A tecnologia muitas vezes discrimina as comunidades marginalizadas porque a sociedade o faz, escreve esta pesquisadora líder em viés algorítmico e professora associada da Universidade de Nova York. Mas Broussard argumenta que há possibilidade de uma reinicialização e que a tecnologia de interesse público pode ser usada para promover uma sociedade mais justa.

Quantum Supremacy: How Quantum Computers Will Unlock the Mysteries of Science — and Address Humanity’s Biggest Challenges [Supremacia quântica: como os computadores quânticos irão desvendar os mistérios da ciência e abordar os maiores desafios da humanidade]

Michio Kaku, ed. Allen Lane (304 págs.), R$ 59,69 (ebook)

Embora Kaku esteja superanimado com o impacto potencial dos computadores quânticos, diante de suas severas limitações hoje, seu livro ajuda a explicar a ciência por trás da tecnologia. Se você quiser entender toda a teoria quântica que levou ao gato de Schrodinger, superposições, emaranhamento e universos paralelos, este é um bom lugar para começar.

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves