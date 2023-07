Copa do Mundo feminina tem álbum de figurinha digital pela primeira vez

São Paulo

Pela primeira vez, uma edição da Copa do Mundo feminina de futebol tem um álbum de figurinhas na versão digital. A plataforma, que estreou durante a Copa do Qatar de 2022, permite que interessados colecionem cromos das jogadoras que participam do torneio.

As pessoas que conseguirem completar o álbum digital da Panini até 20 de agosto serão convidadas a participar de um sorteio. Para participar, é preciso se inscrever no site da Fifa.

A Copa do Mundo feminina também conta com um álbum físico, cuja primeira edição foi lançada em 2011. Contudo, a versão deste ano é a maior já criada para um torneio de futebol jogado por mulheres, já que a Fifa aumentou o número de seleções na disputa para 32 —em 2019, eram 24 equipes.

Álbum virtual da Copa do Mundo reproduzi experiência da versão impressa, com imagens das jogadoras das 32 seleções na disputa e cromos especiais. A mascote Tazuni aparece entre as ilustrações - Reprodução/Panini

O álbum permite escanear as figurinhas de papel para adicioná-las à coleção digital. Além dos três envelopes recebidos no registro, a plataforma ainda entrega dez figurinhas diárias sem cobrar.

É possível participar sem criar uma conta na Fifa e ceder dados pessoais, como nome, email, local de origem e data de nascimento. Quem escolhe essa modalidade, entretanto, recebe um único pacote, em vez de três no registro, e dois diários

Os usuários cadastrados também podem abrir até cinco envelopes por dia, e os não cadastrados, um.

Os participantes também podem trocar cromos com pessoas de qualquer lugar do mundo. Ao colocar a figurinha para negociação, é possível indicar jogadoras ou seleções desejadas na transação.

A reportagem testou o recurso e conseguiu, em minutos, trocar cartas com um usuário alemão, que demonstrou interesse no card da atacante irlandesa Katie McCabe. Em troca, enviou o cromo da goleira titular de Zâmbia, Hazel Nali. É possível indicar jogadora e seleção desejada no lugar da figurinha posta a negócio.

É possível criar apenas três solicitações de trocas diárias. A restrição serve para aumentar a dificuldade do jogo, segundo a Panini. Diferentemente da vida real, só é possível trocar figurinhas de uma a uma.

Ainda é possível criar um time de até 11 pessoas, para trocar figurinhas entre conhecidos.

Os cromos trazem informações sobre a jogadora, como posição em campo e data de nascimento. Os colecionáveis ficam vinculados à conta do jogador e são gerados aleatoriamente por um algoritmo da empresa de games NeoPoly, contratada pela Panini.

É possível conseguir figurinhas extras a partir de cupons promocionais, que podem ser obtidos na plataforma do álbum digital. "Não temos serviços pagos dentro do álbum digital da Copa do Mundo Feminina", diz a Panini à reportagem.

Nas redes sociais, pessoas mostram desconhecimento sobre a existência do álbum da Copa do Mundo feminina.

Sorteio

A Panini sorteará aleatoriamente 200 ganhadores entre as pessoas que completarem o álbum digital até 20 de agosto. A empresa ainda não revela qual será o grande prêmio.

Os sorteados ainda ganharão uma edição capa dura de luxo do livro ilustrado oficial da Copa de 2023, da Panini. Depois, a empresa sorteará 300 nomes, que ficarão em segundo lugar.

Além de premiações não divulgadas, os sorteados nas duas categorias erão a oportunidade de imprimir dez cromos.