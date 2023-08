Google mira games da América Latina com fundo para desenvolvedores

São Paulo

De olho no crescimento da indústria de games na América Latina, o Google abriu inscrições para seu fundo voltado a desenvolvedores independentes de games. Em sua segunda edição, o Indie Games Fund selecionará dez estúdios latinoamericanos que receberão de US$ 150 mil (R$ 733 mil) a US$ 200 mil (R$ 975 mil) para ampliar um jogo já lançado.

"Pela América Latina não ter tradição de desenvolvimento de jogos, há uma diferença de maturação não só do desenvolvedor, mas do próprio ecossistema de suporte [como empresas aceleradoras e incubadoras de projetos]", afirma à Folha Daniel Trócoli, chefe de parcerias para jogos do Google Play para a América Latina, explicando o que levou a empresa a criar o programa.

"Criar e lançar um produto, ser um empreendedor, em um local onde tem tantas dificuldades deixa a empresa exaurida. Então a gente criou esse fundo para ajudá-las a ir um pouco mais além."

Daniel Trocoli, chefe de parcerias para jogos do Google Play para a América Latina - Divulgação

Contrapartida

"Mais além", no caso, inclui disponibilizar o jogo, em geral desenvolvido pensando em PCs ou consoles, para os aplicativos móveis, em especial para plataformas do Google.

Ao aderir ao programa, o estúdio precisa criar uma versão do game participante para dispositivos Android ou ampliar a versão já publicada, se for o caso. Além disso, o jogo precisa ficar disponível por pelo menos dois anos para assinantes do serviço de games por assinatura Google Play Pass.

"A gente pede isso porque o Play Pass gera uma receita recorrente. Então, além dos recursos do fundo, que a gente pede que sejam investidos integralmente no jogo, o que ele gerar fica como recurso extra para o desenvolvedor", afirma Trócoli.

Diferente do que acontece em outros serviços de assinatura de games, os estúdios não recebem um valor fechado para integrar o Google Play Pass. O valor pago pela empresa é calculado a partir de um algoritmo com base em parâmetros de engajamento gerado pelo título com os usuários –a assinatura custa R$ 9,90 por mês ou R$ 89,99 por ano no Brasil.

Processo seletivo

A seleção dos estúdios vencedores é realizada por uma comissão formada por funcionários do Google Play de diversos países e é composta por três fases eliminatórias:

Avaliação quantitativa: são analisados índices de popularidade e avaliação do jogo nas plataformas em que ele estiver disponível, sendo elas do Google ou não.

Avaliação qualitativa: é observado o nível de polimento do jogo e qualidade da produção de forma geral.

Entrevistas: Executivos do Google entrevistam os responsáveis pelo estúdio para conhecer seu perfil e o de sua equipe e identificar os melhores candidatos para receber o fundo.

"Um dos grandes pilares que a gente leva em consideração é a qualidade. Comunicação nenhuma vai melhorar um produto ruim. Se seu jogo ainda não está pronto, e esse é um dos requisitos para participar do programa, não lance só para se inscrever. Isso não vai colocar o seu estúdio em uma posição melhor e pode até ser contra-producente", afirma Trócoli.

Dos 10 estúdios selecionados para o programa no ano passado, 5 eram brasileiros: o baiano Aoca Game Lab, com o jogo "Arida: Backland’s Awakening"; o sul-mato-grossense Asantee, com "Magic Rampage"; o catarinense Cafundó Estúdio Criativo, de "Tetragon"; o brasiliense Glitch Factory, criador de "No Place for Bravery", e o niteroiense Orube Game Studio, de "Super Mombo Quest". Além deles, ainda foram escolhidos dois estúdios do Peru, dois da Argentina e um da Guatemala.

Outros programas

Não é só o Google que vem buscando formas de levar conteúdo local a suas plataformas. Em março, a Microsoft lançou uma nova linha de suporte a desenvolvedores no seu programa para estúdios independentes ID@Xbox.

O ID@Xbox Developer Acceleration Program é voltado para estúdios e games de comunidades sub representadas na indústria, como mulheres, pessoas negras, membros da comunidade LGBTQIA+ e latinos, entre outros. Segundo a empresa, 12 estúdios brasileiros já fazem parte do programa.

Serviço

As inscrições para o Indie Games Fund vão até 1º de setembro e devem ser feitas no site do programa. São aceitos estúdios com até 50 funcionários.

Desenvolvedores interessados em participar do programa de aceleração da Microsoft devem enviar email (em inglês) para IDAP@Microsoft.com. A empresa retornará o contato com mais informações. São aceitas inscrições tanto de jogos já lançados quanto de games em desenvolvimento

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Moving Out 2

(PC, Switch, PS 4/5, Xbox One/X/S)

Lançado nesta terça (15), "Moving Out 2" é um excelente jogo para colocar à prova suas amizades. Assim como no primeiro título da série, até quatro jogadores são incumbidos de carregar objetos de um ponto a outro para fazer uma mudança. Similar a títulos como "Overcooked", o game demanda coordenação e boa comunicação entre os jogadores para organizar o puxa-empurra na tela e, entre conquistas e frustrações, logo se transforma em uma divertida gritaria no sofá da sala. As principais novidades nessa sequência são a possibilidade de jogar com outras pessoas pela internet e os cenários, ainda mais interativos e malucos que os do primeiro jogo.

Uma cópia com acesso antecipado ao jogo foi cedida para a realização deste texto.

Imagem do jogo 'Moving Out 2' - Divulgação

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

O mercado de games deve voltar a crescer em 2023 após uma queda em 2022, afirmou a consultoria Newzoo em seu relatório anual sobre a indústria. A consultoria estima que o mercado global crescerá 2,6%, chegando a US$ 187,7 bilhões (R$ 916,97 bilhões), após retração de 4,3% no ano passado.

Segundo o levantamento, a América Latina apresentou o segundo maior crescimento entre as regiões analisadas, 4,3% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 8,8 bilhões (R$ 43,19 bilhões). Atrás apenas da África e Oriente Médio, com crescimento de 6,9%, totalizando US$ 7,2 bilhões (R$ 35,34 bilhões).

Ainda segundo a Newzoo, a chinesa Tencent permanece disparada com a maior empresa do mercado de games, com receita anual de US$ 7,56 bilhões. Sony (US$ 4,4 bilhões) e Apple (US$ 3,7 bilhões) vêm na sequência, mas seriam ultrapassadas pela quarta colocada Microsoft (US$ 3,15 bilhões) caso a compra da Activision Blizzard (sétima, com US$ 2,3 bilhões) já estivesse concluída.

A Netflix publicou um aplicativo de celular que funciona como controle para jogos na TV. Segundo as informações do aplicativo, ele possibilitará que usuários joguem games para dispositivos móveis na TV. No entanto, o programa não lista nenhum jogo compatível no momento.

A Nintendo registrou patentes nos Estados Unidos e no Japão de uma série de mecânicas do jogo "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", afirmou o site Automaton. Alguns desenvolvedores, no entanto, criticaram a iniciativa da empresa nas redes sociais por considerarem as patentes muito genéricas ou de mecânicas já usadas largamente.

A divisão de games da Sony obteve um crescimento de 33% nas vendas no último trimestre (abril a junho) em comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a US$ 20,6 bilhões (R$ 101,2 bilhões). O bom desempenho foi atribuído em parte à aceleração das vendas do console PlayStation 5, com 3,3 milhões de unidades negociadas (42% a mais que no ano anterior).

A Nova Zelândia foi o último país a aprovar a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Segundo o presidente da empresa, Brad Smith, com isso o negócio já foi autorizado pelas autoridades de regulação da concorrência em 41 países.

Dan Ackerman, autor do livro "The Tetris Effect: The Game That Hypnotized The World", abriu um processo contra a Apple e a The Tetris Company acusando as empresas de terem adaptado sua obra de 2016 sem autorização no filme "Tetris", lançado no ano passado.

A Activision anunciou o lançamento de "Call of Duty: Modern Warfare 3" para 10 de novembro. Assim como os últimos títulos da série, o game será uma espécie de releitura do jogo homônimo lançado em 2011.

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

16.ago

"The Cosmic Wheel Sisterhood": R$ 49,49 (PC)

"En Garde": preço não disponível (PC)

17.ago

"Red Dead Redemption": R$ 249 (Switch), preço não disponível (PS 4)

"Shadow Gambit: The Cursed Crew": preço não disponível (PC, PS 5, Xbox X/S)

"Vampire Survivors": R$ 11,69 (Switch)

18.ago

"Bomb Rush Cyberfunk": preço não disponível (PC, Switch)

"Madden NFL 24": R$ 359 (PC, PS 4/5, Xbox One/X/S)

"The Texas Chain Saw Massacre"*: R$ 97,19 (PC), R$ 147,45 (Xbox One/X/S), R$ 199,50 (PS 4/5)

22.ago

"Fort Solis": preço não disponível (PC, PS 5)

"Immortals of Aveum": R$ 319 (PC), R$ 359 (PS 5, Xbox X/S)

"Smurfs Kart": R$ 101,20 (Xbox One/X/S), preço não disponível (PC, PS 4/5)

"WrestleQuest": preço não disponível (PC, Switch, PS 4/5, Xbox One/X/S)

*Disponível no Xbox Game Pass

Promoção da semana

A Humble Bundle colocou à venda um pacote promocional de jogos da série "Resident Evil". Por US$ 35 (R$ 171,96), é possível adquirir cópias para PC dos 11 principais jogos da franquia, incluindo os remakes de "Resident Evil 2" e de "Resident Evil 3" e o último título da série, "Resident Evil Village". Parte do valor arrecadado com as vendas será enviado para instituições de caridade. A promoção termina em 23 de agosto.