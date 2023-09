CEO do Bumble prevê que IA vai ensinar solteiros a flertar

Bloomberg

Existem muitas previsões sobre o futuro da inteligência artificial que se aproximam do território de Black Mirror, mas talvez a mais perturbadora seja como a IA poderia mudar a natureza dos relacionamentos. Vamos nos apaixonar por nossos computadores? As crianças vão preferir seus tutores de IA aos humanos?

Aconteça o que acontecer, as pessoas provavelmente ainda buscarão a companhia de outras pessoas. E a tecnologia pode ser capaz de ajudar. Por exemplo, a inteligência artificial poderia tornar os solteiros melhores na conquista, de acordo com Whitney Wolfe Herd, fundadora e CEO de um dos aplicativos de namoro mais populares, o Bumble.

"No geral, o adulto solteiro nos Estados Unidos não namora porque não sabe como flertar, ou tem medo de não saber", disse Wolfe Herd no episódio desta semana de The Circuit With Emily Chang. "E se você pudesse aproveitar o chatbot para instilar confiança, ajudar alguém a se sentir realmente seguro antes de ir conversar com um monte de pessoas que não conhece?"

A humanidade poderia usar alguma assistência. A U.S. Surgeon General declarou a solidão como uma epidemia, com mais da metade dos adultos relatando sentimentos de solidão. A maioria das pessoas com menos de 30 anos já experimentou o uso de aplicativos de namoro online, mas uma pesquisa do Match Group, concorrente do Bumble, descobriu que as pessoas estão ficando cansadas do uso desses aplicativos de namoro.

Wolfe Herd está pensando muito sobre como a tecnologia pode fazer a diferença. Por exemplo, a inteligência artificial poderia melhorar a qualidade das combinações, como ela mesma disse, "potencializando o destino". Ela também está buscando ajudar as pessoas a encontrar não apenas parceiros românticos, mas também amigos platônicos. Recentemente, o Bumble lançou um aplicativo separado chamado BFF para encontrar amigos.

"Estamos realmente construindo algo que ninguém construiu antes", disse Wolfe Herd. "Estamos construindo um negócio de relacionamentos completo."