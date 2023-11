Sam Altman deixa OpenAI após perder confiança do conselho diretor

Financial Times

O cofundador da OpenAI, Sam Altman, saiu da empresa abruptamente após perder a confiança do conselho diretor, de acordo com um comunicado divulgado nesta sexta-feira (17) pela pioneira em inteligência artificial.

"A saída de Altman segue um processo de revisão deliberativo pelo conselho, que concluiu que ele não foi consistentemente franco em suas comunicações com o conselho, dificultando sua capacidade de exercer suas responsabilidades. O conselho não tem mais confiança em sua capacidade de continuar liderando a OpenAI", diz o comunicado da empresa apoiada pela Microsoft.

Altman será substituído por Mira Murati, atualmente chefe de tecnologia da empresa, que atuará como CEO interina até que um substituto permanente seja nomeado.

Sam Altman (foto) vai deixar cargo de CEO da OpenAI, empresa dona do ChatGPT - Carlos Barria - 16.nov.2023/Reuters

A saída de Altman da empresa que ele cofundou e liderou causou um grande impacto no Vale do Silício nesta sexta. Aos 38 anos, ele se tornou o rosto público do boom da IA generativa, após o lançamento do ChatGPT, há quase um ano.

Ele foi o executivo mais proeminente de um setor em rápido crescimento e o representante do Vale do Silício nos esforços para persuadir governos ao redor do mundo de que o desenvolvimento de IAs sofisticadas pode ser gerenciado com segurança.

A OpenAI atraiu bilhões de dólares em investimentos de parceiros estratégicos —principalmente a Microsoft— e de importantes investidores de risco. A empresa tem explorado uma venda de ações para funcionários com uma avaliação de US$ 86 bilhões.

No primeiro evento para desenvolvedores, realizado no início deste mês, Altman adotou um tom triunfante ao lançar uma loja de aplicativos que utilizam sua IA e anunciou que seu produto principal, o ChatGPT, havia alcançado 100 milhões de usuários.

Altman recebeu Satya Nadella como convidado especial no evento, perguntando ao CEO da Microsoft como ele se sentia em relação ao futuro de sua parceria. "Nós amamos vocês", respondeu Nadella.

Altman também falou extensivamente sobre IA generativa na cúpula da Apec em São Francisco nesta quinta-feira (16), dizendo estar "superanimado" com o futuro da tecnologia. Quando perguntado sobre o que seria mais surpreendente no próximo ano, ele disse que as capacidades dos modelos de IA terão dado "um salto à frente que ninguém esperava".

Greg Brockman, um dos cofundadores, também deixará seu cargo como presidente do conselho, disse a OpenAI. Ele permanecerá na empresa, respondendo à CEO.

O conselho de diretores da OpenAI disse nesta sexta estar grato pelas contribuições de Altman no crescimento da empresa, mas acrescentou que "acreditamos que uma nova liderança é necessária à medida que avançamos".

O conselho de diretores da OpenAI inclui o cientista-chefe do grupo, Ilya Sutskever, o CEO do Quora, Adam D'Angelo, a empreendedora de tecnologia Tasha McCauley, e Helen Toner, do Centro de Segurança e Tecnologia Emergente da Georgetown.