Xbox fecha parceria para incluir conteúdo feito por IA em seus jogos

A startup de inteligência artificial (IA) Inworld e a Xbox anunciaram no último dia 6 uma parceria para desenvolver plataformas de inteligência artificial para "enriquecer elementos de narrativa e criação de personagens no desenvolvimento de games". A ideia é que essas ferramentas sejam acessíveis para estúdios parceiros da Microsoft de todos os tamanhos.

Quem é a Inworld? Fundada na Califórnia em 2021, a empresa desenvolve tecnologias baseadas em inteligência artificial com o objetivo de criar personagens para ocupar mundos virtuais. É comandada pelo CEO Ilya Gelfenbeyn, ex-funcionário do Google que deixou a empresa para fundar o novo negócio.

A empresa vinha participando de diversas rodadas de investimento. Na última delas, em agosto, a Inworld arrecadou US$ 50 milhões (R$ 247 milhões) de fundos e empresas como Samsung, LG e a própria Microsoft.

Hoje, a principal vitrine para a sua tecnologia é o game gratuito "Inworld Origins". Nele, o jogador assume o papel de um detetive que chega ao local de uma explosão e precisa entrevistar uma série de testemunhas (todos personagens controlados por IA) para resolver o caso.

Imagem do jogo 'Inworld Origins', que conta com personagens com inteligência artificial - Divulgação

Projetos a vista

IA copiloto de design: Ferramenta que ajudará desenvolvedores e roteiristas a criar aspectos do universo do game, como personagens, histórias de fundo e mecânicas. A ferramenta ajudaria a transformar ideias em roteiros completos, árvores de diálogo e missões.

Motor de personagem IA: Programa que permite a inclusão de personagens controlados por IA em jogos. Esses NPCs (personagens não jogáveis) teriam voz e diálogos totalmente criados por inteligência artificial, sem a necessidade de criação de falas e dublagem.

O que eles dizem

"Queremos ajudar os desenvolvedores a tornar realidade suas visões de forma mais fácil, a tentar coisas novas, a ampliar os limites dos jogos e a experimentar e melhorar a jogabilidade".

Haiyan Zhang, gerente geral de IA para jogos da Xbox.

"A IA permitirá mundos verdadeiramente imersivos e narrativas sofisticadas que colocam os jogadores no centro da fantasia".

Bing Gordon, cofundador da EA e conselheiro da Inworld.

Outras experiências

Em março, a Ubisoft anunciou a criação do Ghostwriter, uma ferramenta de IA para ajudar os redatores da empresa a criarem falas curtas para personagens secundários (chamados de "barks").

O programa, porém, é bem mais simples do que os previstos na parceria da Xbox. O modelo da empresa francesa, por exemplo, exige a aprovação de um humano para todos os conteúdos criados por IA.

A intriga

O uso de IA para a criação de conteúdo em jogos é vista com muitas reservas pelos profissionais de áreas criativas, como artistas e roteiristas. As principais críticas são:

Baixa qualidade: Os conteúdos produzidos por IA não têm a mesma qualidade artística daqueles produzidos por humanos. Robôs costumam criar conteúdos repetitivos e pouco criativos.

Cópias sem controle: Quando treinadas com bases de dados abertas, podem criar conteúdos com influência de propriedades intelectuais de outras pessoas, sem respeitar direitos autorais.

Precarização do trabalho: Os artistas temem que a popularização de ferramentas de IA resulte na diminuição do número de trabalhadores em empresas desenvolvedoras de games, resultando em desemprego e redução de salários.

Em setembro, o sindicato que representa atores que trabalham na indústria de games aprovou uma indicação de adesão à greve dos atores de Hollywood. A paralisação, porém, não se concretizou.

Meu passado me condena

Em janeiro, a Microsoft anunciou a demissão de 10 mil funcionários (cerca de 5% de sua força de trabalho) horas depois de seu CEO da empresa, Satya Nadella, fazer elogios à tecnologia de inteligência artificial.

Os cortes atingiram ao menos três grandes estúdios de games da empresa: Bethesda responsável pela franquia "The Elder Scrolls"; 343 Industries, desenvolvedores dos últimos jogos da série "Halo"; e The Coalition, time por trás da franquia "Gears".

Dias depois, a empresa anunciou "um investimento multibilionário de vários anos" na OpenIA, startup por trás do ChatGPT.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Jackbox Party Pack 10

(PC, PS 4/5, Switch e Xbox One/X/S)

Em sua décima edição, a famosa série de jogos para festas finalmente ganha uma versão em português brasileiro. No próximo dia 16 (dia 25 na versão para Switch), uma atualização permitirá que os jogadores optem pela versão nacional, que conta com conteúdo com referências à cultura brasileira, além de textos e dublagem em português. Pude experimentar a nova versão em acesso antecipado e fiquei bem surpreendido com o quão fundo os desenvolvedores mergulharam na cultura pop nacional para enriquecer o conteúdo para o país. O título tem cinco mini jogos para se divertir em grupo, com a família e amigos, e rende boas risadas.

O jornalista recebeu uma cópia do jogo para teste.

Imagem do jogo 'Tee K.O. 2', que faz parte do game 'The Jackbox Party Pack 10' - Divulgação

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

Foram anunciados nesta segunda os indicados para o The Game Awards, principal premiação de games do mundo. "Alan Wake 2" e "Baldur’s Gate 3" lideram em número de indicações, com oito cada um. Os dois disputam o prêmio de Jogo do Ano com "Marvel’s Spider-Man 2", "Resident Evil 4", "Super Mario Bros. Wonder" e "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom".

O Brasil está presente na premiação com dois jogos concorrendo na categoria de Melhor Jogo de Luta, com "God of Rock", do estúdio brasiliense Modus Studios Brazil, e "Pocket Bravery", do carioca Statera. Os dois, porém, são azarões na categoria que conta também com "Mortal Kombat 1", "Street Fighter 6" e "Nickelodeon All-Star Brawl 2".

A Nintendo está produzindo um filme baseado na série de games "The Legend of Zelda". O título em "live-action" (com atores reais) será dirigido por Wes Ball (da trilogia "Maze Runner") e contará com distribuição da Sony Pictures.

O presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, negou que a empresa tenha feito uma apresentação sobre o sucessor do Switch na última Gamescom, como noticiado pelo site Eurogamer. Em comunicado para acionistas, ele afirmou que a empresa continuará a dar suporte ao console e que o produto "não está preso ao conceito tradicional de ciclo de vida das plataformas".

A Valve lançou no último dia 9 novas versões do Steam Deck, seu console portátil para jogos de PC. Os novos modelos de 512 GB (US$ 549) e 1 TB (US$ 649) contarão com telas de OLED, capacidade de conexão Wi-Fi 6 (mais rápida) e bateria mais potente. Não há previsão de lançamento no Brasil.

O novo "Call of Duty: Modern Warfare III" foi feito de forma apressada, submetendo os desenvolvedores da Activision a "crunch" (trabalho extra), afirmou a Bloomberg. Segundo a publicação, o título foi lançado em apenas 16 meses ao invés de seguir o ciclo usual de cerca de 36 meses de desenvolvimento da série.

A Netflix anunciou que o clássico jogo de plataforma "Braid" e o premiado roguelike de ação "Hades" chegarão aos dispositivos móveis para seus assinantes em 2024. A empresa anunciou ainda que novas séries de animação baseadas nas franquias de games "The Witcher" e "Devil May Cry" também devem chegar ao streaming no ano que vem.

Sete estúdios brasileiros estão entre as dez empresas latinoamericanos selecionadas pelo Google para receber seu Indie Games Fund. Cada um dos contemplados receberá US$ 200 mil (R$ 981 mil) e apoio técnico para desenvolver um de seus jogos. A lista de ganhadores está disponível no site do programa.

O jogo brasileiro "Wolfstride" está entre os títulos de estreia do Crunchyroll Game Vault, serviço de assinatura de jogos lançado pela Crunchyroll, serviço de streaming de animes. Assinantes das categorias Mega e Ultimate Fan poderão baixar sem custo extra versões mobile dos games incluídos no serviço.

Como parte do festival MixBrasil, será realizada nos dias 18 e 19, no MIS, a mostra MixGames, que contará com quatro jogos brasileiros inéditos com temática Queer para serem testados. Os games selecionados para a exposição são "Pivot of Hearts", "My True Self", "Lipsync Killers" e "Hands of Timber".

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

15.nov

"The Last Faith": R$ 99 (Switch), preço não disponível (PC, PS 4/5, Xbox One/X/S)

16.nov

"Assassin's Creed Nexus VR": preço não disponível (Quest)

"Flashback 2": R$ 97,19 (PC), R$ 147,45 (Xbox One/X/S), preço não disponível (PS 4/5, Switch)

17.nov

"Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections": R$ 229,90 (PC), R$ 299,90 (PS 4/5, Xbox One/X/S, Switch)

"Persona 5 Tactica": R$ 299 (PC, PS 4/5, Xbox One/X/S, Switch)

"Super Mario RPG": R$ 299 (Switch)