Apple lança ferramenta que dificulta transações e acesso a senhas em caso de roubo de iPhone

São Paulo

A Apple lançou nesta terça (23) um recurso aos iPhones para dificultar que mesmo ladrões que têm o código de desbloqueio de um celular roubado acessem senhas salvas, façam operações financeiras por meio de aplicativos e restaurem os padrões de fábrica para vender os aparelhos.

Esse modo, que pode ser ativado nos ajustes do aparelho, impõe camadas de autenticação adicionais quando o iPhone está longe de locais conhecidos, como casa ou trabalho. A ferramenta, chamada de "Proteção de dispositivo roubado", apareceu pela primeira vez em versão de testes de 12 de dezembro.

A novidade fica disponível a partir da atualização do aparelho para a versão do iOS 17.3, que estreou nesta terça e já está disponível no Brasil. O novo sistema operacional está disponível para iPhone XR e modelos posteriores.

Homem segura um iPhone 14, em loja da Apple em Pequim, na China - Thomas Peter/Reuters

Para acessar senhas e cartões de crédito armazenados, o dispositivo solicitará reconhecimento facial ou de digital —Face ID ou Touch ID—, que não poderão ser substituído pela senha de acesso ao aparelho. Assim, apenas o dono consegue acessar esses recursos, a menos que haja um sequestro.

A alteração da senha no sistema da Apple (Apple ID) ainda fica bloqueada por uma hora, quando o dispositivo pede nova autenticação com Face ID ou Touch ID. Dessa maneira, a fabricante espera aumentar as chances do usuário consiga marcar o aparelho como perdido para apagar ou bloquear dados.

Essas travas visam dificultar a revenda do dispositivo, da mesma forma que funciona o aplicativo Celular Seguro lançado pelo governo. A solução da Apple não precisa de denúncia, funciona automaticamente com base na geolocalização.

Esses passos adicionais não são requisitados quando o usuário está em localizações gravadas pelo aparelho.

A opção precisa ser ativada pelo usuário para funcionar.

Como ativar a proteção de dispositivo roubado

Acesse Ajustes e toque em "Face ID e Código"

Insira o código de acesso do dispositivo

Toque para ativar ou desativar a Proteção de Dispositivo Roubado

Veja ações consideradas como críticas pela Apple

Usar as senhas ou chaves‑senha salvas no aplicativo Chaves

Usar os métodos de pagamento salvos no Safari (preenchimento automático)

Desativar o Modo Perdido

Apagar conteúdo e ajustes

Solicitar um novo Apple Card

Ver o número do cartão virtual do Apple Card

Realizar algumas ações do Apple Cash e conta Savings no app Carteira (por exemplo, transferências da conta Savings ou Apple Cash)

Usar o iPhone para configurar um novo dispositivo (por exemplo, Início Rápido)

Atraso de segurança funciona para estas ações