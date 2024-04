Apple cai, e Samsung volta à liderança global do mercado de smartphones

Londres e São Francisco (EUA) | Financial Times

A Apple perdeu sua liderança no mercado global de smartphones no início de 2024, com as vendas do iPhone caindo 10% à medida que rivais chineses com preços baixos, como a Xiaomi, passam por um crescimento rápido.

A Samsung recuperou sua posição como a maior fabricante de smartphones do mundo em volume no primeiro trimestre deste ano, de acordo com a empresa de pesquisa International Data Corporation, apenas três meses depois que a Apple alcançou o topo pela primeira vez.

O IDC estimou que as vendas globais do iPhone diminuíram 10% para 50,1 milhões nos primeiros três meses de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023, garantindo uma participação de mercado de 21%.

Novos modelos do iPhone 15 exibidos em loja Apple no lançamento mundial do telefone em setembro de 2023, em Los Angeles, Califórnia: vendas tiveram queda de 10% no primeiro trimestre - Getty Images via AFP

Já a Samsung, que lançou seu mais recente telefone Galaxy S24 em janeiro, teve uma participação de 23% após as entregas de celulares caírem pouco menos de 1%, para 60,1 milhões.

O maior crescimento de fatia do mercado veio de dois fabricantes chineses, numa indicação recente das dificuldades da Apple no maior mercado de smartphones do mundo.

As vendas da Xiaomi dispararam 34%, levando a marca a obter uma participação de 14%, à medida que o grupo chinês teve uma forte exposição em torno da estreia de seu carro elétrico.

Agora a fabricante de smartphones com crescimento mais rápido é a Transsion, com sede em Shenzhen e por trás das marcas Tecno, Itel e Infinix.

Principal marca na África, a Transsion aumentou as vendas em 85%, para 25,2 milhões de unidades, colocando-a em quarto lugar em volume, à frente de seu concorrente chinês Oppo.

A marca agora está se expandindo para o sudeste asiático e tentando se posicionar no mercado com um telefone dobrável.

"Há uma mudança de poder entre as cinco principais empresas, que provavelmente continuará", disse Nabila Popal, diretora de pesquisa do IDC. "A Xiaomi está voltando forte das grandes quedas experimentadas nos últimos dois anos e a Transsion está se tornando uma presença estável entre as cinco primeiras com um crescimento agressivo nos mercados internacionais."

As vendas globais de smartphones aumentaram 8% ao ano, de acordo com os dados preliminares do IDC, o terceiro trimestre de crescimento consecutivo.

No entanto, a Apple até agora está por fora dessa recuperação ampla da indústria. Suas ações caíram cerca de 5% este ano, em um momento em que a maioria de seus grandes concorrentes de tecnologia teve altas de dois dígitos em suas ações.

Apesar de os consumidores optarem mais por dispositivos mais caros, a Apple passou por uma queda nas vendas do iPhone na China.

A gigante dos EUA enfrenta a concorrência da rival Huawei no segmento premium e uma repressão estatal ao uso de seus dispositivos por funcionários do governo chinês.

Ao mesmo tempo, a Apple está diversificando sua fabricação para fora da China. Tim Cook, CEO da Apple, está visitando o Vietnã esta semana, enquanto planeja expandir sua cadeia de suprimentos por lá.

Os fornecedores da Apple, incluindo Foxconn, Quanta e Luxshare, expandiram a produção no Vietnã ao longo do último ano.