Por quanto tempo o rali em Wall Street, impulsionado pela IA (Inteligência Artificial), pode continuar sem evidências claras de que ela realmente está dando um impulso significativo às empresas?

Essa pergunta vai pairar sobre o setor de tecnologia nesta semana, enquanto algumas das maiores empresas divulgam seus últimos resultados trimestrais.

A grande necessidade de infraestrutura por trás de serviços como o ChatGPT têm impulsionado gastos maciços para a IA conseguir gerar texto, imagens ou vídeo.

Microsoft Experience na Quinta Avenida na cidade de Nova York (Estados Unidos) - Getty Images via AFP em 03.04.2024

Mas provavelmente ainda não há muitos números para mostrar que os clientes das big techs — empresas que a aplicam a IA em suas operações ou pessoas que a utilizam em suas vidas diárias — estão gastando.

Para melhor ou pior, a Microsoft — que relatará seus ganhos na próxima quinta-feira — se tornou uma espécie de indicador para toda a indústria.

Sua estreita aliança com a OpenAI e movimentos iniciais para incorporar a tecnologia em todo o seu software lhe deram uma clara vantagem inicial.

Três meses atrás, a Microsoft disse que a demanda adicional por IA havia adicionado seis pontos percentuais de crescimento à sua plataforma de nuvem Azure, à medida que os clientes começaram a testar a tecnologia.

Isso provavelmente se traduz em quase US$ 3 bilhões de receita adicional por ano (recentemente vazou que as vendas do Azure atingiram US$ 34 bilhões em 2022, quando era um negócio menor do que é agora).

O número parece impressionante, mas ainda representa pouco mais de 1% da receita total que se espera que a Microsoft relate este ano.

A outra frente de IA generativa da Microsoft — seu recurso Copilot, que age como um guia inteligente para os usuários de seu software — está em um estágio anterior de adoção e a empresa até agora evitou prever seu impacto na receita.

Se a Microsoft não está pronta para prever o retorno de seus grandes investimentos em IA, outras empresas estão ainda mais atrasadas.

Sem dúvida, haverá muita conversa dos executivos de tecnologia nos próximos dias sobre testes promissores e sinais esperançosos à medida que os clientes começam a lidar com a IA generativa. No entanto, a taxa de adoção é difícil de prever.

Esta é uma tecnologia diferente de qualquer outra: suas fraquezas bem conhecidas, como a tendência a fornecer resultados falsos — conhecidos como "alucinações" — representam um desafio único. Não está claro como ela se encaixará nos processos de negócios de hoje, ou quão prontamente as pessoas se adaptarão ao seu uso.

A incerta adoção da IA generativa contrasta fortemente com o dinheiro sendo investido na infraestrutura de tecnologia necessária para suportá-la. A Nvidia tem sido a beneficiária mais visível: as vendas de seus chips de data center triplicaram para US$ 47 bilhões no ano passado. Este ano, Wall Street espera que essas vendas dobrem novamente, para quase US$ 100 bilhões.

A mensagem provável das empresas de tecnologia é: tenha paciência. A adoção da IA generativa e o impacto nas vendas devem começar a se tornar aparentes no fim deste ano ou em 2025. Mas após o grande aumento nos gastos de capital causado pela corrida da IA, quaisquer atrasos poderiam levar a uma ressaca massiva para a indústria de hardware.

Se o potencial retorno da IA dominar as conversas nas chamadas de ganhos das empresas de tecnologia nos próximos dias, as grandes empresas de tecnologia pelo menos devem entregar boas notícias suficientes de seus negócios existentes para agradar os investidores.

Há um ano, uma recessão econômica esperada nos EUA pairava sobre o setor, que já lidava com uma queda pós-pandêmica na demanda por serviços digitais.

Em vez disso, a receita combinada das cinco maiores empresas de plataformas de tecnologia (Alphabet, Amazon, Apple, Meta e Microsoft) deve ter saltado 9% nos primeiros três meses deste ano — uma desaceleração em relação aos 12% do trimestre anterior, mas não ruim para um grupo de empresas esperadas para registrar receita trimestral combinada de mais de US$ 400 bilhões.

Os lucros estão ainda melhores. As estimativas dos lucros após impostos para as cinco empresas preveem um aumento de 27% para quase US$ 85 bilhões, refletindo uma convergência de tendências positivas.

As ações da Amazon, historicamente deficitária ao longo de seus 30 anos de vida, atingiram um recorde na semana passada com a esperança de que esteja entrando em uma nova era de maior lucratividade, impulsionada por margens de varejo mais fortes e uma reaceleração do crescimento em sua maior fonte de lucro, Amazon Web Services.

A Meta, depois de reduzir os altos gastos no metaverso que haviam antagonizado Wall Street, está experimentando um aumento dos lucros. E o Google e a Microsoft registraram margens em constante aumento, em parte devido a um melhor controle de custos. Apenas a Apple, enfrentando um mercado de smartphones maduro e questões sobre as vendas de iPhone na China, enfrentou uma pausa.

Isso deve fornecer um pano de fundo sólido para os relatórios de ganhos nos próximos dias. Mas as perguntas sobre IA estão apenas ficando mais altas.