É falso que Moraes tenha determinado apreensão de helicópteros

São Paulo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), não determinou prazo de 24 horas para apreensão de todos os helicópteros no Brasil, diferentemente do que diz post nas redes sociais. A publicação foi feita por um perfil de paródia e humor, mas houve quem acreditasse que o conteúdo, visualizado mais de 370,8 mil vezes, fosse verdadeiro e que o magistrado estaria atrapalhando o trabalho de voluntários no Sul, atingido pelas chuvas.

A Folha entrou em contato com o Supremo, que informou tratar-se de uma desinformação. "O ministro Alexandre de Moraes não determinou apreensão de helicópteros", afirmou o órgão.

O ministro Alexandre de Moraes; ele não determinou a apreensão de helicópteros, diferentemente do que diz post - Pedro Ladeira - 6.mar.2024/Folhapress

O post desinforma ainda ao dizer que os empresários Luciano Hang e Pablo Marçal teriam entrado com ações na PGR (Procuradoria-Geral da República) contra a suposta determinação de Moraes.

A PGR disse não ter localizado ações sobre o assunto no sistema do Ministério Público Federal e as assessorias de imprensa de Marçal e de Hang também negaram o conteúdo.

A reportagem tentou contato com o autor do post, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Hang teve seu nome envolvido em outro conteúdo mentiroso sobre a tragédia no Sul, que dizia que o empresário teria mais aeronaves atuando na região do que a Força Aérea Brasileira.

VERDADEIRO OU FALSO

Recebeu um conteúdo que acredita ser enganoso? Mande para o WhatsApp 11 99581-6340 ou envie para o email folha.informacoes@grupofolha.com.br para que ele seja verificado pela Folha.